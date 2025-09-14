Instituto volvió al triunfo en un partido polémico

La “Gloria” se impuso por 2-0 ante Argentinos Juniors, con goles de Alex Luna y Gastón Lodico. El partido de la 8ª fecha se jugó en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Instituto de Córdoba se reencontró este domingo con la victoria en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. Fue al derrotar de local a Argentinos Juniors por 2-0 en el marco de la octava fecha interzonal.

El encuentro, que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes, contó con el arbitraje de Nazareno Arasa. Y los goles de la victoria los marcaron Alex Luna y Gastón Lodico.

En la primera etapa se adelantó Instituto, a instantes del entretiempo con un penal que todo Argentinos reclamó. Fue Alex Luna quien se encargó de transformarlo en gol y abrir el marcador, para una “Gloria” que buscaba cortar su racha de seis partidos sin victorias.

En el segundo tiempo, fue Argentinos el equipo que se impuso desde la posesión, pero Instituto siguió siendo el equipo más directo en cuanto a acercamientos. “La Gloria” aguantó la ventaja mientras el “Bicho” apretó para intentar encontrar la igualdad.

A pocos minutos del final, el juez del partido volvió a marcar un penal muy cuestionado por Argentinos, aunque este derivó en la expulsión de Francisco Alvarez por doble amonestación. Gastón Lodico se encargó de esta pena máxima, estirando la ventaja de Instituto.

Con este resultado, Instituto escaló al 8° puesto de la Zona “B” sumando 9 puntos, al igual que Atlético Tucumán, Sarmiento y San Martín de San Juan, y en la próxima jornada deberá visitar a Godoy Cruz. Argentinos, por su parte, quedó 11.° con 8 unidades en el Grupo A, junto a Tigre e Independiente Rivadavia, y recibirá a Banfield por la 9ª fecha.