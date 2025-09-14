Central se lo empató a Boca con un golazo olímpico de Di María

El “Xeneize” ganaba con tanto de Battaglia, pero el “Canalla” lo igualó con ‘’Fideo” Di María, quien envió un magistral tiro de esquina que sorprendió a Brey.

Rosario Central y Boca igualaron este domingo 1-1 en un partido correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol. El encuentro, que se jugó en el Gigante de Arroyito, fue arbitrado por el internacional Facundo Tello. La visita había abierto el marcador con un gol de Rodrigo Battaglia, pero el “Canalla” llegó al empate con un golazo olímpico de tiro de esquina ejecutado por Angel Di María.

El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.

La visita aprovechó una desatención en la defensa “canalla”, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.

No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del campeón del mundo Angel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.

Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, más no lograron volver a batir a Jorge Broun. A los 30 minutos, Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca.

El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incómodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Angel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran chance de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la 9ª fecha del torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedó en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres de Córdoba, a partir de las 19.