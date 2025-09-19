Racing se llevó un triunfo de Parque Patricios

Con un equipo alternativo, le ganó 2-0 a Huracán por la novena fecha del torneo Clausura.

Pensando en la revancha ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing Club apostó por una formación alternativa ante Huracán y le fue más que bien porque le ganó 2-0.

Fue en uno de los partidos que se jugaron este viernes por la novena fecha de la zona “A” del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, tuvo el arbitraje de Andrés Gariano y la “Academia” se fue con los tres puntos por los goles de Duván Vergara y Matías Zaracho.

En Parque Patricios, los dirigidos por Gustavo Costas pisaron fuerte y derrotaron a su rival con un golazo de Vergara a los 23 minutos y otro de Zaracho. De esta manera, se ilusionan con los playoffs.

Ya en los minutos de adición fue Zaracho quien puso cifras definitivas al partido, tras el tanto inicial del colombiano. El mediocampista volvió a convertir después de varios meses y le dio la victoria final a Racing.

Luego del triunfo como local frente a San Lorenzo, la 'Academia' cosechó otros tres puntos y quedó cerca del acceso a la siguiente fase. Ahora, sumó en ánimo de cara a la revancha del próximo martes ante Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores.