Con un equipo alternativo, River dejó el invicto en Tucumán

El “Millonario” perdió 2-0 ante el “Decano” y se bajó de la punta del torneo Clausura de la Liga Profesional.

River Plate, con un equipo alternativo, resignó este sábado su invicto en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, al perder de visitante 2-0 ante Atlético Tucumán.

El partido, que se jugó el estadio Monumental José Fierro, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello. Los goles los marcaron Clever Ferreira y Leandro Díaz, este último de penal.

El primer cuarto de hora del partido de la novena fecha fue a puro vértigo: el arquero Jeremías Ledesma tuvo una muy buena intervención ante un remate cruzado de Adrián Sánchez y, en la jugada siguiente, el juez del partido anuló correctamente el gol de Leandro Díaz por posición adelantada, pero el local alcanzó el 1-0 a los doce, con un cabezazo de Clever Ferreira a la salida de un tiro de esquina.

Atlético Tucumán tuvo el segundo, pero Ledesma voló con seguridad sobre su palo izquierdo para taparle el remate a Mateo Bajamich. River levantó, controló la pelota y fue en busca de la igualdad. Estuvo cerca en dos ocasiones en los pies de Matías Galarza y en un tiro libre peligroso de Juan Fernando Quintero sobre el cierre del primer tiempo.

En la segunda parte, el local comenzó mejor y provocó dos buenas respuestas de Ledesma frente a remates de Díaz y Damián Martínez. Luego, River volvió a levantar y generó peligro por intermedio de un disparo de Facundo Colidio que se fue alto, pero Atlético Tucumán convirtió el penal con un derechazo de Díaz y marcó el 2-0 final.

A la espera del partido del miércoles que viene frente a Palmeiras en Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, River ahora se ubica segundo en la zona “B” con 18 puntos, detrás del líder Deportivo Riestra (19), a quien recibirá justamente en la próxima fecha.

Atlético Tucumán, mientras tanto, se ubica en el quinto puesto con 12 unidades y en la próxima jornada deberá visitar a Vélez Sarsfield.