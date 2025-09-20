Unión empató y quedó como único puntero de la Zona "A"

El “Tatengue” igualó de local 2-2 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido tuvo dos goles en contra.

Unión de Santa Fe se convirtió este sábado en el único líder de la Zona “A” al empatar 2-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la 9ª fecha del torneo Clausura.

El partido, que se jugó en el estadio 15 de Abril, fue controlado por Pablo Echavarría. Los goles del local los marcaron Cristian Tarragona -de penal- e Iván Villagra en contra, mientras que para la “Lepra” mendocina convirtieron Mauro Pittón -también en contra- y Alex Arce.

La primera etapa fue muy dividida, con acercamientos notables en ambos bandos. Unión sorprendió con dos goles aunque, eso sí, el primero fue en contra. En un contragolpe, Mauro Pittón buscó despejar con una barrida un centro buscapié de Independiente Rivadavia casi debajo del arco, pero falló en el intento y abrió el marcador.

Media hora más tarde, apenas pasados los 40 minutos, una mano en el área de Independiente Rivadavia fue revisada desde el VAR y sancionada penal por el juez del partido. Cristian Tarragona lo convirtió en gol, e igualó justificadamente para Unión.

En el complemento se repitió la historia, pero la Lepra Mendocina hizo lo que el Tatengue. Primero fue Iván Villalba, que insólitamente quiso bajarle un centro Ezequiel Centurión pero lo terminó perjudicando con un gol en contra para Unión. 10' después, Alex Arce conectó con un taco el centro de Sebastián Villa desde un tiro libre lateral, y volvió a igualar para Independiente Rivadavia en un verdadero partidazo.

Luego de un segundo tiempo plagado de ocasiones notables, ni los dirigidos por Leonardo Madelón ni el combinado de Alfredo Berti consiguieron desequilibrar y romper el resultado. Mientras el local se trepó al liderato de la Zona, momentáneamente, la visita mantuvo vivas las chances de pronto verse en playoffs.

Con ese resultado, los de Leonardo Madelón se adueñaron de la cima en su grupo con 16 puntos, mientras que Independiente Rivadavia, quedó en el 13º puesto de la tabla con 9 unidades.

En la próxima fecha, Unión visitará en el Florencio Sola a Banfield, mientras que Independiente Rivadavia, recibirá a Huracán de Parque Patricios.