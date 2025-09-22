Boca se durmió y Central Córdoba se lo empató 2-2

El “Xeneize” ganaba 2-0 con goles de Battaglia y Merentiel, pero el elenco santiagueño descontó con un tanto de Florentín y luego lo igualó con un golazo de Gómez.

Boca Juniors empató este domingo de local 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la 9ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en La Bombonera, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El “Xeneize” lo ganaba con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero el “Ferroviario” primero descontó con un gol de José Florentín y luego lo empató a través de Iván Gómez.

El primer tiempo lo encontró mucho mejor al equipo local, que tuvo un gran rendimiento en todas las líneas y tuvo las jugadas más claras, pero no estuvo fino. Al final, no fue hasta los 41 minutos que Rodrigo Battaglia pudo romper el cero.

Ya en el complemento, el panorama no cambió mucho y el equipo de Miguel Russo siguió dominando, aunque en un momento bajó un poco. Aún así, se encontró con el segundo con Miguel Merentiel, que recibió sin marco y no perdonó.

Aún con esta desventaja, los de Omar De Felippe nunca aflojaron y llegaron al descuento de la mano de José Florentín. Fue tras un tiro de esquina, donde el 'Xeneize' no pudo sacarla y apareció la cabeza del volante para superar al arquero.

Aquel descuento fue clave para lo emocional del 'Ferroviario', que a los 83 minutos consiguió empatar el encuentro. El autor fue Iván Gómez, quien sorprendió a Agustín Marchesín con un derechazo infernal y sorprendió a propios y extraños.

Con ese resultado, el elenco de Miguel Angel Russo se ubica tercero en la Zona “A” con 14 puntos -a dos del líder Unión de Santa Fe-, mientras que los de Omar De Felippe, marchan cuartos, también con la misma cantidad de unidades.

En la próxima fecha, Boca visitará el próximo sábado a Defensa y Justicia y el conjunto de Santiago del Estero, mientras tanto, recibirá a Tigre.