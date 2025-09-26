Gallo fue el más rápido en el segundo ensayo y Thomás Micheloud quedó 3º

Las TC Pista Pick Up disputaron el segundo y último entrenamiento de este viernes en el autódromo Ciudad de Paraná. Luego de lo que fue la primera práctica, en la que el más rápido fue Marco Dianda, ahora la categoría de las camionetas disputaron una nueva tanda, que quedó en manos de Juan Sebastián Gallo, informó la ACTC.

El piloto de Baradero marcó un tiempo de 1:30.102 y fue apenas 11 milésimas más rápido que Marco Dianda, que llegó en la segunda colocación con una Ford Ranger que le atiende el Martínez Competición. Quien completó el podio fue el comodorense Thomás Micheloud, también con una Ranger, pero del Quilmes Plas Racing, a una diferencia de 529/1000.

Más atrás llegaron: 4° Benjamín Ochoa; 5° Joaquín Ochoa, ambos con la Ford Ranger del SAP Team. Mientras que en la 6ª colocación estuvo Gaspar Chansard, con una Amarok del equipo UR Racing.

De esta manera, las TC Pista Pick Up completaron la actividad de este viernes. El tercer entrenamiento, que será el último previo a la clasificación general, tendrá lugar el sábado a partir de las 10:20.

………………..

2º Entrenamiento

1º Juan Sebastián Gallo (VW) 1’30”102/1000

2º Marco Dianda (Ford) a 0’011/1000

3º Thomás Micheloud (Ford) a 0’529/1000

4º Benjamín Ochoa (Ford) a 1’685/1000

5º Joaquín Ochoa (Ford) a 1’700/1000

6º Gaspar Chansard (VW) a 1’899/1000

7º Nahiel Cordone (Ford) a 1’931/1000

8º Luis Catelli (Toyota) a 2’309/1000

9º Tomás Pellandino (Ford) a 2’395/1000

10º Juan Antonio Sandín (Ford) a 4’122/1000