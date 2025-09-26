Gimnasia presenta a su nuevo equipo este lunes

Será a partir de las 19 en el estadio Socios Fundadores, con entrada libre y gratuita.

El club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia presentará este lunes a su plantel que jugará la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet.

Por esa razón, la entidad invita a la comunidad a la presentación del equipo -con la nueva camiseta y muchas sorpresas más- que se realizará en el Socios Fundadores a partir de las 19.

Allí, la gente podrá ver a las nuevas caras que se sumaron para esta temporada. El entrenador Pablo Favarel, el asistente Guido Lombardi, y los jugadores Mauro Cosolito, Federico Grun -ambos capitanes del equipo-, Sebastián Carrasco, Víctor Andrade, el juvenil Jesús Centeno y Juan Cárdenas, quien regresó al club tras su paso en la temporada 2023-2024.

Además de los que siguen de la pasada temporada: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Del cuerpo técnico de la temporada pasada continúan el trelewense Gustavo Sapochnik y el utilero Marcelo Guitín, además de los integrantes del cuerpo médico.

De esa manera, el público que se acerque este lunes al Socios Fundadores podrá ver a equipo que representará a la ciudad en una nueva edición de la LNB, la 37ª de manera seguida, la cual será por demás especial ya que se cumplirán dos décadas del título liguero (en la 2005/2006).

ENTRADAS PARA

EL PRIMER JUEGO

Por otra parte, el club “mens sana”, informa que ya se encuentran disponibles las entradas a través de la web de @mbticket.cr

Los valores son los siguientes: Popular socio: sin cargo. Popular no socio: 11 mil pesos. Platea socio alta: 15 mil pesos. Platea socio baja: 18 mil pesos. Platea no socio alta: 28 mil pesos. Platea no socio baja: 33 mil pesos.

Asimismo, hace saber a la gente si es socio, deberá registrarse en la página para tener los descuentos y la popular sin cargo.

Además, el club recuerda que las entradas de socios deberán canjearse a través de www.mbticket.com.ar (una entrada por socio).

Gimnasia hará su debut en la nueva temporada el viernes 3 de octubre ante San Martín de Corrientes y espera contar con un Socios Fundadores a pleno.