Pablo Ivanoff: "esperamos tener otro año bastante bueno y exitoso"

El presidente de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia analizó el plantel que jugará la Liga Nacional de Básquet y compartió sus expectativas para la nueva temporada.

El presidente del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Pablo Ivanoff, habló sobre el viaje a Puerto Aysén, Chile, donde el equipo afrontó sus amistosos previos al inicio de la Liga Nacional de Básquet. Además, analizó el armado del plantel y compartió sus expectativas para la nueva temporada.

“Para nosotros es muy importante poder jugar un par de partidos antes de arrancar La Liga, poder estar y afianzar el vínculo. La comunidad de Puerto Aysén nos recibió muy bien y nos dieron esta posibilidad de jugar. El equipo contó con todas las comodidades para entrenar y prepararse durante una semana”, destacó Ivanoff.

El dirigente “mens sana” también se refirió a la conformación del plantel para esta nueva etapa: “Armamos un buen equipo, donde se mantuvo una base del año pasado y se sumó gente de experiencia que está en un buen momento. Además, incorporamos un entrenador nuevo que nos lleva a estar muy ilusionados por cómo trabaja y se está preparando”.

En cuanto a la competencia que se viene, Ivanoff remarcó: “Va a ser una temporada dura, hay muchos equipos que se han reforzado muy bien, pero esperamos tener otro año bastante bueno y exitoso”.

Por último, el presidente del club invitó a los hinchas a acompañar al “Verde” en el Socios Fundadores: “Desde el lado dirigencial estamos ilusionados con que la gente nos siga acompañando yendo a la cancha, estamos contentos y agradecidos por eso. Invitamos a todos a que adquieran el abono y aseguren su lugar para toda la temporada regular. Además, los invitamos a asociarse al club porque acceden a un número importante de beneficios. Entre todos podemos lograr que el Socios Fundadores esté colmado, como todos estos años”.

En tanto, el conjunto patagónico debutará en la Liga Nacional 2025/26, el viernes 3 de octubre, cuando reciba en el Socios Fundadores a San Martín de Corrientes, con horario a confirmar.