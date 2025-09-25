Anyelo Cisneros: "vamos a ser un equipo muy dinámico e intenso"

El ala pivote venezolano se prepara para jugar su segunda temporada seguida en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este jueves por la mañana una nueva sesión de entrenamientos con miras al debut del viernes 3 de octubre de local ante San Martín de Corrientes por la Liga Nacional de Básquet.

El plantel trabajó bajo la atenta mirada del entrenador Pablo Favarel, y todo su cuerpo técnico, buscando llegar de la mejor manera posible a la hora del arranque oficial de la nueva temporada.

Tras la intensa práctica, el ala pivote Anyelo Cisneros tuvo su primer contacto con El Patagónico. El venezolano, quien juega por segunda vez con la camiseta del club chubutense, habló respecto al trabajo del equipo, del reciente viaje a Chile y de lo que espera de esta nueva temporada.

“Vamos a correr mucho la cancha y vamos ofrecer mucha intensidad en defensa”, afirmó el basquetbolista de 28 años 1,98 metro de estatura.

- ¿Cómo estás viviendo tu segunda pretemporada en Gimnasia?

Estoy disfrutando al máximo los entrenamientos, con un grupo bastante bueno. Desde el inicio hemos venido trabajando duro, apoyándonos en el staff, lo que nos ofrecen y preparándonos para lo que se viene.

- ¿Tenés algún objetivo en especial o pensas más en lo colectivo?

Antes que todo pienso en el equipo. Para llegar lejos y conseguir un campeonato, no lo vas a conseguir tu solo, sino con la ayuda de tus compañeros. La idea es siempre apoyarnos el uno al otro para que las cosas salgan de la mejor manera.

- ¿Qué te pareció el equipo que ganó los dos amistosos ante ABA Ancud en Chile?

Creo que hicimos unos buenos partidos. A veces no es igual practicar que jugar y creo que lo hicimos bastante bien. Nos concentramos, hicimos el sistema que el coach nos pidió, gracias a Dios se nos dieron las cosas y pudimos sacar esos dos partidos importantes previo al inicio de la Liga.

- ¿Estás ansioso por el debut del 3 de octubre?

Me caracterizo siempre por ser tranquilo. La verdad que estoy ansioso por que llegue el partido para evaluarnos. Hemos trabajado para jugar intenso, yo creo que vamos a ser un equipo muy dinámico e intenso. Vamos a correr mucho la cancha y pondremos mucha intensidad en defensa. Eso es lo que nos va a caracterizar como un gran equipo. Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, estar concentrados para ese primer partido que siempre es importante el inicio de la temporada y lo estamos haciendo bastante bien para enfrentar a San Martín que es un equipo bastante duro.

- ¿Tu nuevo DT Pablo Favarel tiene cosas parecidas de las que te pedía Martín Villagrán?

A Pablo lo conozco desde hace poco tiempo y la verdad que me gusta su esquema de juego y nos ofrece muchísimas cosas positivas. El coach Martín también hizo un gran trabajo con nosotros, a quien le agradezco porque me fue bastante bien con él ya que hice una buena temporada. Ahora, hay que aprovechar lo que Pablo nos brinda, siempre hay algo bueno que aprender y hacer las cosas de la mejor manera para afrontar lo que se viene.

- ¿Qué balance haces de Venezuela en la AmeriCup que se jugó en Managua, Nicaragua?

A nivel competitivo no nos fue muy bien. Tuvimos una victoria, pero perdimos dos partidos contra jugadores que juegan en la NBA, contra Canadá y Puerto Rico. Jugadores que juegan a nivel internacional, Europa, y todo eso, pero nosotros nos preparamos, hicimos lo que pudimos, dimos el mayor esfuerzo y competimos. No salieron las cosas de la mejor manera, pero hicimos todo lo que pudimos.