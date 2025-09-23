Con fichajes de jerarquía, entrenadores debutantes y el regreso de apellidos de peso, la temporada 2025/26 de la Liga Nacional abre una nueva edición llena de expectativas. Así se armaron los 19 equipos que competirán desde el 24 de septiembre.

La Liga con nuevos rostros, refuerzos, regresos y el mapa de la temporada

La temporada 2025/26 de la Liga Nacional está pronta a despegar. Tras el título de Boca Juniors y la gran campaña de Instituto, los diecinueve clubes que forman parte de la máxima categoría del básquet argentino se movieron fuerte en el mercado para renovar ilusiones y encarar un año que promete paridad, talento y espectáculo.

LAS BOMBAS DEL MERCADO

El receso dejó movimientos resonantes. El último campeón, Boca Juniors, forjó el regreso de Lucas Faggiano y Agustín Barreiro, Obras Basket dio el golpe con la incorporación de Marcos Delía, ex pívot de la Selección Argentina, y Juan Ignacio Brussino, base multicampeón con Quimsa. Unión repatrió a Franco Balbi, uno de los bases más reconocidos de los últimos años.

Quimsa, siempre protagonista, sumó al experimentado Jerome Meyinsse junto con varios refuerzos de jerarquía y logró retener a Brandon Robinson y Nicolás Romano. Regatas Corrientes se reforzó con dos ex Instituto de peso: Tayavek Gallizzi y Mateo Chiarini. San Martín también apostó fuerte con la llegada de Leonel Schattmann y Federico Aguerre, mientras que Racing de Chivilcoy sorprendió con Joaquín Valinotti para su estreno en la élite.

Dos jóvenes de Selección debutarán en la competencia tras disputar la última AmeriCup: Francisco Cáffaro en Boca y Gonzalo Bressán en Olímpico.

LOS QUE MANTIENEN LA BASE

Boca, último campeón, sostuvo el núcleo que lo llevó a la gloria (Franco Giorgetti, Martín Cuello, Santiago Scala y Sebastián Vega) y lo rodeó con piezas puntuales como Faggiano, Barreiro y Cáffaro. En el receso se produjo la salida de José Vildoza, último MVP de La Liga, quien continuará su carrera en el exterior. Quimsa, finalista recurrente, renovó su plantel sin perder identidad competitiva. Instituto, por su parte, encarará un nuevo ciclo con Diego Vadell como entrenador y con incorporaciones como Gastón Whelan y Vicente Garello, además de la partida de Bautista Lugarini, Nicola Pomoli, Alex Negrete y Lee Aaliya, también rumbo a ligas internacionales, manteniendo igualmente un plantel equilibrado y competitivo con Leandro Vildoza, Javier Saiz, Nicolás Copello y Tomás Monacchi como estandartes.

Atenas, por su parte, decidió darle continuidad al grupo que logró la clasificación a playoffs, realizando apenas algunos retoques, al igual que Independiente (O) y Ferro.

LOS QUE RENOVARON FUERTE

Otros elencos optaron por una renovación más profunda. Gimnasia, Peñarol, Oberá, Olímpico, Platense, San Lorenzo, La Unión y Argentino incorporaron numerosos refuerzos para encarar un año con objetivos renovados y planteles prácticamente nuevos.

JUVENTUD Y DEBUTANTES

Racing de Chivilcoy tendrá su primera experiencia en la máxima categoría. Con la conducción de Diego Dambrosio, el equipo ascendió tras una gran campaña en la Liga Argentina y buscará hacerse fuerte en su casa.

Además, varios U23 tendrán protagonismo en diferentes planteles, confirmando la importancia del desarrollo joven en la competencia.

NUEVOS TECNICOS, NUEVAS IDEAS

Siete equipos estrenarán cuerpo técnico: Gimnasia (Pablo Favarel), Instituto (Diego Vadell), La Unión (Guillermo Narvarte), Olímpico (Martín Villagrán), Peñarol (Leonardo Costa), Platense (Martín Yangüela) y San Lorenzo (Sebastián Burtín). El caso especial es el de Dambrosio, quien debutará en la categoría tras lograr el ascenso con Racing.

FORMATO DE COMPETENCIA

El Departamento de Competencias de la AdC confirmó que la fase regular comenzará este miércoles. El calendario contemplará las ventanas FIBA y los torneos internacionales (BCLA y Liga Sudamericana).

Una de las grandes novedades será la Copa Islas Malvinas, que disputarán los cuatro mejores equipos al finalizar la primera rueda de la fase regular. Además, la Supercopa tendrá un duelo de lujo entre Boca Juniors (campeón de la Liga 24/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competiciones.

EXPECTATIVAS Y CANDIDATOS

Boca, Quimsa e Instituto parten como los favoritos naturales por la jerarquía de sus planteles. Obras y Regatas se armaron para dar pelea en los puestos de vanguardia, mientras que San Martín y Gimnasia aparecen como proyectos interesantes.

En paralelo, equipos como Ferro, Oberá, Unión o el propio Atenas intentarán repetir lo hecho la temporada pasada: algunos con planteles renovados y otros apostando casi por completo al mismo grupo que los llevó a la postemporada.

El ascendido, Racing, junto con equipos que renovaron fuertemente sus planteles, serán una incógnita en la lucha por el primer objetivo que será el ingreso a los playoffs.

La Liga Nacional 2025/26 combina experiencia, juventud y el regreso de nombres de peso. Con un calendario exigente y fuerte proyección internacional, la temporada que se avecina promete emociones desde la primera pelota al aire.

ASI SE ARMARON LOS EQUIPOS

Argentino (Junín):

Jeremías Frontera, Jeremías Sandrini (refuerzo), Martín Trelles (refuerzo), Aaron Pablo (refuerzo), Xavier Reyes (refuerzo), Fernando Podestá, Juan Pablo Arias, Martino Caporaletti, Francisco Suárez, Jacinto Cangelosi, Franco Capelli, Santiago Bilbao y Simón Larrea.

Atenas (Córdoba):

Nakye Sanders, Marc Loving (refuerzo), Santiago Ferreyra (refuerzo), Manuel Buendía, Nicolás Zurschmitten, José Montero, Lucas Arn, Ramiro Ledesma, Germán Misetich, Jerónimo Maidana, Tiago Tomatis y Juan Cruz Oberto.

Boca (CABA).

Lucas Faggiano (refuerzo), Nicolás Stenta, Fidel Rotta, Santiago Scala, Martín Torriani, Octavio Donzino, Sebastián Vega, Agustín Barreiro (refuerzo), Tiago Drocezesky, Francisco Cáffaro (refuerzo), Martín Cuello y Franco Giorgetti.

Ferro (CABA).

Felipe Rodríguez, Alejandro Diez, Rodrigo Gallegos, Valentín Bettiga, Emiliano Lezcano, Jano Martínez, Camilo Rodríguez, Eduardo Vasirani (refuerzo), José Defelippo (refuerzo), Jonatan Torresi (refuerzo) y Facundo Piñero (refuerzo).

Gimnasia (Comodoro Rivadavia).

Pablo Favarel (nuevo director técnico), Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco (refuerzo), Martiniano Dato, Federico Grun (refuerzo), Juan Cárdenas (refuerzo), Mauro Cosolito (refuerzo), Anyelo Cisneros, Carlos Rivero y Víctor Andrade Toyo (refuerzo).

Independiente de Oliva (Córdoba).

Agustín Cáffaro (refuerzo), Francisco Conrradi (refuerzo), Jorge Díaz Giménez, Nicolás Marcucci, Felipe Barrionuevo, Patricio Tabarez, Fortunato Rolfi (refuerzo), Agustín Pautasso, Esteban Cáffaro, Valentín Duvanced (refuerzo), Santiago Ballarena, Rolando Vallejos, Enzo Filippetti (refuerzo), Agustín Díez y Carlos Hurtado.

Instituto (Córdoba).

Diego Vadell (nuevo director técnico), Leandro Vildoza, Javier Saiz, Gastón Whelan (refuerzo), Vicente Garello (refuerzo), Keylan Boone (refuerzo), Tomás Monacchi, Nicolás Copello, Jalen Adaway (refuerzo), Santiago Guasco, Valentino Ferri, Agustín Barros, Bautista Corsi, Jerson Caicedo y Kadir Pomare Suárez.

La Unión (Formosa).

Leo, Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina, Windi Graterol y Brandon Beavers (todos refuerzos).

Oberá (Misiones).

Will Vorhees, Agustín Brocal, Bruno Sansimoni (refuerzo), Lucas Andújar (refuerzo), Noah Allen (refuerzo), Santiago Barrales (refuerzo), Daviyon Draper (refuerzo), Juan Hierrezuelo (refuerzo) y Pedro Ianguas (refuerzo).

Obras (CABA).

Andrew Corum (refuerzo), Felipe Inyaco, Pedro Barral, Marcos Mata, Marcos Delía (refuerzo), Jorge Bilbao Torrontegui (refuerzo), Juan Ignacio Brussino (refuerzo), Ty Sabin (refuerzo), Jorge López Lorenz, Juan Esteban Madrigal, Valentino Finetti, Juan Ignacio Respaud.

Olímpico (La Banda, Santiago del Estero).

Martín Villagrán (nuevo entrenador), Santino Romegialli, Santiago Pérez, Valentín Forestier (refuerzo), Franco Vieta (refuerzo), Agustín Facello, José Ascanio (refuerzo), Edwin Mijares (refuerzo), Richard Granberry (refuerzo), Gonzalo Bressán (refuerzo), Jeremías Barco (refuerzo) y Gonzalo Ballarín.

Peñarol (Mar del Plata).

Leonardo Costa (nuevo director técnico), Facundo Vázquez (refuerzo), Al Thornton, Luciano Guerra (refuerzo), Agustín Pérez Tapia (refuerzo), Facundo Tolosa, Xavier Carreras (refuerzo), Nicolás Chiaraviglio, Roberto Acuña, Iván Basualdo (refuerzo), Gian Luca Rossi, Martín Chapero, Tobías Sirochinsky, Teo Martínez y Gonzalo Aman.

Platense (Buenos Aires).

Martín Yangüela (nuevo director técnico), Tobías Franchela (refuerzo), Juan Guerrero (refuerzo), Anthoan Urbina, Eric Flor, Franco Smaniotti, Agustín Jara (refuerzo), Julián Morales (refuerzo), Mariano Goicochea, Johny Hughes III (refuerzo), Derrick Wood (refuerzo), Nicolás Burgos, Santino Mazzuchelli.

Quimsa (Santiago del Estero).

Diego Figueredo (refuerzo), Sebastián Orresta (refuerzo), Diego Collomb (refuerzo) Matías Solanas (refuerzo), Brandon Robinson, Leonardo Lema (refuerzo), Tomás Cavallero (refuerzo), Nicolas Romano, Jerome Meyinsse (refuerzo) y Christian Negron (refuerzo).

Racing (Chivilcoy).

Alejo Barrales, Joaquín Valinotti (refuerzo), Santiago Assum, Juan Conte Grand, Matthew Ray Herasme, Thomas Cooper (refuerzo), Tomás Delía, Emilio Stucky, José Peralta, Manuel Rodríguez (refuerzo) y Deion McClenton (refuerzo).

Regatas Corrientes

Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Juan Corbalán (refuerzo), Mateo Chiarini (refuerzo), Iván Gramajo, Sebastián Lugo, Francisco Ferraro, Fabián Ramírez Barrios, Tayavek Gallizzi (refuerzo), Juan Larraza, Ignacio Ortega y Luis Santos (refuerzo).

San Lorenzo (CABA).

Sebastián Burtín (nuevo director técnico), Lucas Pérez, Lucas Latorre, Selem Safar, Facundo Rutenberg, Augusto Alonso (refuerzo), Cristian Cardo (refuerzo), Lautaro Barrios (refuerzo), Leandro Cerminato (refuerzo), Tomás Nally (refuerzo), Ignacio Bednarek (refuerzo)

San Martín (Corrientes).

Víctor Fernández (refuerzo), Gastón García, Franco Méndez, Leonel Schattmann (refuerzo), Lucas Gargallo, Lautaro Berra (refuerzo), Federico Aguerre (refuerzo), Salvador Giletto (refuerzo), Reginald Becton (refuerzo).

Unión (Santa Fe).

Franco Balbi (refuerzo), Martín Cabrera (refuerzo), Facundo Chamorro, Yeferson Guerra, Lucas Peralta, Federico Elías (refuerzo), Emiliano Basabe (refuerzo), Ignacio Alessio, Daniel Hure, Chris Vogt (refuerzo) y Felipe Queiros (refuerzo).