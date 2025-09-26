Portugués y un exigente desafío ante Calafate RC

Se miden este sábado desde las 16 por la sexta fecha de la fase regular del Torneo Austral 2025 de rugby.

La Unión de Rugby Austral, de manera conjunta con su par de la Unión del Valle del Chubut, disputarán el fin de semana la sexta fecha de la fase regular del Torneo Austral 2025.

En ese contexto, el líder y único invicto Deportivo Portugués tendrá un exigente compromiso cuando reciba este sábado en su campo de juego a Calafate RC, que marcha cuarto y con intenciones de estar más arriba en la tabla.

El partido, que se jugará en terreno “luso”, dará comienzo a las 16, con el referato de Ezequiel Cid, quien estará acompañado por Pedro Rivera y Pablo Heredia.

En los otros partidos que se jugarán durante la jornada del sábado por la categoría Superior, Comodoro RC -tercero- recibirá a Draig Goch RC de Gaiman, que marcha en el penúltimo escalón.

Mientras en Puerto Madryn, el “Lobo Marino” -sexto- se las verá ante Bigornia RC de Rawson, que se encuentra en el séptimo lugar.

La fecha se completará el domingo con Trelew RC-Chenque RC y San Jorge RC-Patoruzú RC.

Por otra parte, también el domingo se disputará en cancha de Deportivo Portugués, la segunda fecha del torneo Clausura femenino. Los referís que impartirán justicia serán Gian Franco Paolo, Pedro Rivera y Fernando Nahuel, informó la URA.

PRIMERA DIVISION: 1) Deportivo Portugués 23 puntos, 2) Trelew RC 17, 3) Comodoro RC 16, 4) Calafate RC 16, 5) Chenque RC 13, 6) Puerto Madryn RC 10, 7) Bigornia Club 10, 8) Patoruzú RC 8, 9) Draig Goch RC 5 y 10) San Jorge RC 0.

………………………

Programa de la 6ª fecha

SABADO 27

Cancha: Deportivo Portugués – Bº Industrial

10:30 M-14 (Amistoso): Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Micaela Quiroga. Asistentes: Designa local y designa visita.

11:30 M-16: Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Fernando Nahuel. Asistentes: Micaela Quiroga y designa local.

13:00 M-18: Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Pablo Heredia. Asistentes: Fernando Nahuel y Micaela Quiroga.

14:30 Intermedia: Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Pedro Rivera. Asistentes: Fernando Nahuel y designa local.

16:00 Primera: Deportivo Portugués vs Calafate RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Pedro Rivera y Pablo Heredia.

Cancha: Puerto Madryn RC

11:30 M-15: Puerto Madryn RC vs Bigornia Club. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Puerto Madryn RC vs Bigornia Club. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Carlos Villada y Walter Garavano.

14:30 M-18: Puerto Madryn RC vs Bigornia Club. Referí: Facundo Quiroga. Asistentes: Walter Garavano y designa local.

16:00 Primera: Puerto Madryn RC vs Bigornia Club. Referí: Daniel Barchetta. Asistentes: Carlos Villada y Facundo Quiroga.

Cancha:1 - Comodoro RC

12:30 M-18: Comodoro RC vs Draig Goch RC. Referí: Julián Ciancio. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:00 Intermedia: Comodoro RC vs Zorros RC. Referí: Nehuen Millaman. Asistentes: Julián Ciancio y Santiago Carrizo.

15:30 Primera: Comodoro RC vs Draig Goch RC. Referí: Axel Cárdenas. Asistentes: Nehuen Millaman y Julián Ciancio.

Cancha: 2 – Comodoro RC

12:30 M-16 Comodoro RC vs Draig Goch RC. Referí: Santiago Carrizo. Asistentes: Designa local y designa visita.

DOMINGO 28

Cancha: Trelew RC

11:30 M-15: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

13:00 M-16: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Designa local. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:30 M-18: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Gabriel Kononczuk. Asistentes: Rubén Soria y designa local.

16:00 Primera: Trelew RC vs Chenque RC. Referí: Catriel Heis (URLS). Asistentes: Gabriel Kononczuk y Rubén Soria.

Cancha: San Jorge RC - Caleta Olivia

12:30 M-16: San Jorge RC vs Patoruzú RC. Referí: Ezequiel Cid. Asistentes: Designa local y designa visita.

14:00 M-18: San Jorge RC vs Patoruzú RC. Referí: Iván Doria. Asistentes: Ezequiel Cid y designa visita.

15:30 Primera: San Jorge RC vs Patoruzú RC. Referí: Roberto Luna. Asistentes: Roberto Luna y Ezequiel Cid.

Torneo Clausura Rugby Femenino (2ª fecha)

12:00 Femenino: Referís: Gian Franco Paolo, Pedro Rivera y Fernando Nahuel.