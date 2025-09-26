La acción del futsal promocional retorna al Gimnasio municipal 2

El fin de semana se desarrollará una nueva fecha del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Futsal.

Un total de 34 serán los partidos que se jugarán el fin de semana en el Gimnasio municipal 2 por una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la acción arrancará este sábado desde las 10 con un total de 17 encuentros, mientras que la otra mitad, se celebrará al día siguiente, también dando inicio la actividad en el similar horario.

De esa manera, la Asociación Promocional vuelve a tener acción en el gimnasio del barrio Pueyrredón, ya que la fecha pasada, la disputó en la sede de Comisión de Actividades Infantiles.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 27 (9:45+15’)

10:00 Lanús Infantil vs El Pilar; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

10:50 211 Futsal vs Lanús; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

11:35 La Scaloneta CR vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

12:25 Los Amigos del Fútbol vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

13:10 Los Matadores Azul vs Inter; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

14:00 Juanes Motos Futsal vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona A.

14:45 La Super Económica vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona A.

15:35 Lanús Infantil “B” vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona A.

16:20 PM FC Azul vs La Super Económica; C-09, 2016, 4ª fecha.

17:00 PM FC Blanco vs MyL Futsal; C-09, 2016, 4ª fecha.

17:35 Nueva Chicago vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, 4ª fecha.

18:15 Nero Futsal vs Prekad “B”; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.

19:05 Los Titanes FC Blanco vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.

19:55 Deportivo San Cayetano vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona A.

20:40 El Lobito Futsal vs CIPA; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona A.

21:40 Deportivo Los Teros vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona A.

22:40 Lanús “A” vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona B.

DOMINGO 28 (9:45+15’)

10:00 MyL Futsal Blanco vs Juan XXIII; C-13, 2012/13, 5ª fecha, zona A.

10:50 La Provee Futsal vs Pase de Gol; C-13, 2012/13, 5ª fecha, zona A.

11:35 Los Matadores Rojo vs Nero Futsal; C-13, 2012/13, 5ª fecha, zona A.

12:25 211 Futsal vs Galácticos; C-13, 2012/13, 5ª fecha, zona B.

13:10 Parma Futsal vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 5ª fecha, zona B.

14:00 PM FC Negro vs Milan F.I; C-09, 2016, 4ª fecha.

14:40 Halcones Dorados FC vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 4ª fecha.

15:15 El Lobito Futsal vs Milan F.I; C-09, 2017, 5ª fecha.

15:55 JM Futsal vs PM FC Blanco; C-11, 2014, 4ª fecha.

16:30 Juanes Motos Futsal vs PM FC Azul; C-11, 2014, 4ª fecha.

17:10 Halcones Dorados FC vs Lanús Infantil; C-11, 2014, 4ª fecha.

17:45 CIPA vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona A.

18:40 Prekad vs 707 Futsal; C-17, 2008/09, 4ª fecha, zona A.

19:40 Deportivo DM Negro vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 4ª fecha, zona B.

20:40 Luz y Fuerza vs Juan XXIII; C-17, 2008/09, 4ª fecha, zona B.

21:40 Amigos del Poli vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2008/09, 4ª fecha, zona A.

22:35 MyL Futsal vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona B.