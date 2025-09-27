Argentinos ganó en Mar del Plata y hundió al "Tiburón"

Fue 2-0 ante Aldosivi por la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. Los goles los marcaron Cerato y López Muñoz.

Argentinos Juniors le ganó este sábado de visitante por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata por la 10ª fecha de la Zona “A” del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El encuentro, que se jugó en el estadio José María Minella, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, quien expulsó a Rodrigo González, del local, y en tiempo cumplido.

El partido se abrió en su pasaje final, luego de un desarrollo que tuvo a Argentinos ejerciendo su superioridad. Tras una notable acción colectiva del “Bicho”, Giuliano Cerato, abrió el marcador contra Aldosivi. Todo Aldosivi reclamó un claro fuera de juego, pero que no influyó en la jugada verazmente.

El conjunto marplatense se quedó impactado por el polémico gol, desde su óptica, y un par de minutos más tarde sufrió otro tanto. Hernán López Muñoz, la figura de Argentinos, tomó un rebote y estiró la ventaja del “Bicho”, a 10' del final. A esta altura el “Tiburón” ya estaba desordenado y lanzado, pero con más empuje que táctica.

Casi en tiempo agregado, desde el VAR le advirtieron al juez del encuentro que revise una barrida sobre el lateral en la que se notó cómo Rodrigo González hizo una plancha peligrosa, viendo así la expulsión directa en Aldosivi. Argentinos terminó ganando con contundencia un duelo que se le estaba haciendo cuesta arriba.

Con este resultado, Aldosivi quedó 15°, último, de la Zona “A” con 3 puntos, y en la próxima fecha deberá visitar a Unión en Santa Fe. Argentinos, por su parte, marcha 6° del grupo sumando 14 unidades, y recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero por la 11ª fecha.