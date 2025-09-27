Central venció 3-0 a Gimnasia y Angel Di María marcó un golazo

El “Canalla” se impuso de visitante, con un tanto del campeón del mundo, mientras que Véliz y Giménez marcaron los otros dos goles.

Rosario Central obtuvo este sábado un claro triunfo de visitante por 3-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la 10ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje de Fernando Echenique. Los goles del equipo rosarino los marcaron Alejo Véliz, Enzo Giménez, y el campeón del mundo Angel Di María.

El “Lobo” terminó con diez porque se fue expulsado Fabricio Corbalán a los 17 minutos del segundo tiempo.

Ni bien el árbitro concretó el silbatazo inicial, el “Canalla” se mostró muy activo y con una actitud ofensiva que rápidamente se tradujo en gol. Luego de una gran jugada de Di María en la conducción, Enzo Copetti recibió del “Fideo” por la banda derecha y apenas pisó el área rival lanzó un centro raso tan preciso como punzante, que Véliz mandó a guardar tras haber anticipado a la zaga central del “Lobo” en el área chica.

Ya en el complemento, las malas noticias para los dueños de casa no dejaron de brotar. Al minuto 15, Fabricio Corbalán vio la segunda amarilla y el juez no tuvo más remedio que expulsarlo. Sin embargo, eso no fue todo: al minuto 21, Merlo anotó el tanto de la igualdad, festejó a pura emoción, pero Echenique anuló el grito por una falta previa.

Más tarde, y en tan solo cuatro minutos, los visitantes ampliaron la ventaja con el segundo y tercer grito. Primero fue Enzo Giménez, quien apenas ingresó desde el banco estampó un cabezazo que infló la red rival, y luego le llegó el turno a Di María, quien frotó la lampara y a pura gambeta selló el marcador final.

Con ese resultado, Central se ubica quinto en la Zona “B” -con un partido pendiente- con 15 puntos, mientras que Gimnasia, quedó en el 11º lugar con 10 unidades.

En la próxima fecha, los de La Plata visitarán en Junín a Sarmiento, mientras que los de Ariel Holan, recibirán en el Gigante de Arroyito, a River Plate.