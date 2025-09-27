Los Pumas sufrieron una categórica derrota frente a Sudáfrica: 67 a 30

La Selección Argentina perdió este sábado en condición de visitante ante Sudáfrica 67 a 30, en el Kings Park Stadium de Durban y por la quinta fecha del VISA Macro Rugby Championship.

En una entretenida primera mitad, donde ambos equipos salieron mentalizados en ser prolijos en la distribución y achicar espacios en defensa, los primeros tantos llegarían de media distancia: a los 4 minutos, Sacha Feinberg-Mngomezulu ponía al frente a los Springboks de penal, pero Los Pumas responderían con dos conversiones consecutivas del Santiago Carreras, a los 9 y 14 minutos. No obstante, los sudafricanos restablecieron la paridad tan solo cuatro minutos después con un nuevo penal de su número 10.

Con el partido empatado en 6, los sudafricanos volverían a recaer en el juego ilegal y gracias a una nueva infracción el cordobés Carreras volvía a adelantar a Argentina en el marcador con su tercer penal del partido. Los dirigidos por Rassie Erasmus se volcaron al ataque con todo y tras una rápida jugada de line-out y maul conseguían su primer try del por intermedio de Malcolm Marx. La “Albiceleste” tuvo la chance de igualar las acciones pero está vez el palo le negó los tres puntos.

En un final frenético, Los Pumas fueron al frente y gracias a una gran presión forzaron un insólito error de Cheslin Kolbe que Santiago Chocobares capitalizaba para marcar el primer try argentino. Los Springboks, sin embargo, respondieron al instante y tras a una gran asistencia con el pie el apertura Feinberg-Mngomezulu marcaba otro try para los dueños de casa. La “Albiceleste” volvería una vez más a la carga y tras una buena acción colectiva forzaron una nueva infracción sudafricana que culminaba en try penal a favor de Argentina. La ventaja no se sostendría, y tras un rápido avance Feinberg-Mngomezulu marcaba su segundo try de la jornada en tiempo de descuento, poniendo cifras definitivas a la primera mitad con Sudáfrica arriba por 25 a 23.

En el complemento, los Springboks saltaron al campo decididos a hacer valer su jerarquía y en una rafaga consiguieron doblegar la defensa argentina apoyando dos tries a los 42 y 50 minutos: el primero por obra de Kolbe y el segundo por intermedio de Feinberg-Mngomezulu, que conseguía su tercer try del partido. A pesar de los golpes, Los Pumas no se rindieron y respondieron con un try del recién ingresado Tomás Albornoz, que marcaba tras un exquisito pase de Juan Cruz Mallía.

El equipo sudafricano comenzó a sellar la victoria promediando el segundo tiempo tras una buen juego de manos que terminaba en try de Morne van den Berg. Cinco minutos después, el segundo línea Pieter-Steph du Toit estiaraba la ventaja con un nuevo try para los campeones del mundo. A cinco del cierre, Manie Libbok se inventaba una gran acción individual con la que lograba superar a la defensa argentina y apoyaba un nuevo try para los sudafricanos, quienes pondrían cifras definitivas al partido a través de la misma vía, con el segundo y último try de la tarde de du Toit. De esta manera, Los Pumas cayeron por 67 a 30 ante Sudáfrica.

Los Pumas volverán a la acción el próximo sábado 4 de octubre cuando, a partir de las 10 de Argentina, se enfrenten por la última fecha a Sudáfrica, en el estadio Twickenham de la ciudad de Londres.