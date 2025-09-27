Bautista Gazaba y la expectativa de una nueva Liga de Vóley Argentina

Tras la primera histórica experiencia de LVA RUS para Waiwen Vóley de Comodoro, el opuesto marplatense se convirtió en uno de los referentes del equipo.

Como en su primer año, Bautista Gazaba vuelve a hacer hincapié en el entrenamiento duro y la gestación de un armonioso grupo humano para buscar los objetivos con Waiwen Vóley, tras las primeras semanas de prácticas en Comodoro Rivadavia, y pensando en una nueva temporada de la LVA/RUS, aunque previamente se vendrán los amistosos con Boca Juniors en la ciudad.

“La verdad que muy contento de volver. El año pasado fue mi primera temporada en Waiwen y fue muy positiva. Nos quedamos a las puertas del tercer puesto en la Copa ACLAV y peleando en cuartos de final con Ciudad, pero fue una muy linda liga”, describió Bautista Gazaba, opuesto de Waiwen Vóley.

“Ahora volvimos a arrancar con un grupo nuevo, algunos renovados y otras caras nuevas. Muy buen nivel, buenas semanas viniendo de descansar. Preparándonos para lo primero que se nos viene, que son los amistosos con Boca”, soltó.

Respecto a los refuerzos para este año, como son el central Nicolás Oldani, los armadores Ignacio Segovia y Lucas Astegiano, y los puntas receptores Bruno Wagner, Kaj Bonacic y Marcos Richards, Gazaba apuntó: “Los chicos nuevos vienen con experiencia y suman mucho. Hay varios que tienen muchas ligas jugadas y eso suma desde el lado de la experiencia. Hay muchos chicos nuevos, jóvenes que son del club, que se están sumando. Tratamos de expresarles todo lo que tenemos de experiencia para que les sirva. Es un camino duro, pero hay que entrenar fuerte y nosotros siempre demostramos eso en la cancha”.

“Tratando de incorporar siempre a los nuevos, tratar de armar un lindo grupo. El año pasado Waiwen se trató mucho de eso, de empezar primero por tener un buen grupo, después también redoblar la apuesta en los entrenamientos. Siempre es mejor que el grupo se lleve bien para poder lograr mejores resultados”, finalizó haciendo foco en lo grupal y la importancia del proceso de preparación para llegar de la mejor manera al arranque de la Liga.