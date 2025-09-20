Waiwen culminó su primera semana de entrenamientos

Comenzó el nuevo proceso de preparación del equipo comodorense de cara a la temporada 2025/26 de la Liga de Vóleibol Argentina.

El primer equipo de Waiwen Vóley se prepara para su segunda temporada en la Liga de Vóleibol Argentina (LVA), la máxima categoría a nivel nacional. En este sentido los dirigidos por Lisandro Luppo tuvieron su primera semana de entrenamientos intensos, junto a todo el cuerpo técnico, y lo cerraron en el Gimnasio municipal Nº4, donde recibieron la visita del titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez.

El plantel tiene caras conocidas del año pasado, ya que quienes continúan son Ramsés Cascú, Bautista Gazaba, Braulio y Benjamín Mendoza, Joaquín Herrera y Farid Amado, además de unirse algunos jóvenes de inferiores a las prácticas, como el caso de Martín Rojas y Gaspar Mansilla entre otros.

En tanto Waiwen ha sumado como refuerzos al central Nicolás Oldani (22), los armadores Ignacio Segovia (25) y Lucas Astegiano (19) y los puntas receptores Bruno Wagner (26) y Kaj Bonacic (20) y Marcos Richards (22).

Tras la visita del titular del ente deportivo y el cierre de la primera semana de entrenamientos, el DT Lisandro Luppo expresó: “Es una primera semana de volumen, estamos metiendo mucha carga en las pesas, mucho volumen de cancha. Este descanso de día y medio esperamos que le venga bien para el lunes retomar con los entrenamientos”.

“Está Astegiano que viene de jugar el Mundial Sub-21, así que tiene muchas ganas y experiencia. Marcos Richards, sabe lo que es jugar Liga Nacional, Panamericanos, todas las instancias del vóley argentino, tiene mucha experiencia. Lo mismo con Wagner que es un jugador que viene de jugar en la liga de Chipre, este año apostando a quedarse en la Liga Argentina”, explicó Luppo sobre los refuerzos.

“Está Nicolás Oldani también de Gimnasia de Tucumán y Vélez ahora en la Metro. Falta que se sume el chileno Bonacic, que acaba de terminar de jugar el Mundial con su selección. También tenemos a “Cachete” Segovia, que es un armador que viene de San Juan, estuvo jugando en A2 en España. Contentos y tratando de amalgamar todos esos conocimientos de los jugadores para que fluya el equipo”, agregó.

“Siempre se habla, que es lo que pretendemos de ellos, que queremos. Los más chicos tienen que empezar a absorber, tomar como un espejo que es lo que hacen, para poder mejorar y crecer. Ese es el proyecto de Waiwen, ir sumando chicos a estos entrenamientos para el día de mañana poder tener la mayor cantidad de jugadores del club”, describió el entrenador.

Respecto al acompañamiento del Municipio a través del Ente Comodoro Deportes, Luppo sentenció: “Desde el Club y la Comisión Directiva queremos agradecer tanto a Hernán, Othar, al ente municipal que nos presta las instalaciones, para competir a este nivel. Se necesita el gabinete, el propio Gimnasia que nos presta la cancha a la mañana. Se necesita una infraestructura que el club nuestro no la tiene, porque entrenamos en un cole. El apoyo de la Municipalidad hace factible eso, que es lo que nos permite estar en la máxima categoría, sino sería imposible”.

DSC_2636 Foto: Prensa Comodoro Deportes.