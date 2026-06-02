Escalante, Rodríguez y Sturzenbaum, rumbo al Mundial Master de atletismo

Los atletas, junto al referente Ramón Flores, se reunieron con el titular de Comodoro Deportes para planificar su próxima participación en el Mundial de Corea del Sur.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se reunió con los atletas masters Daniela Escalante, Horacio Sturzenbaum y Mario Rodríguez, quienes están preparándose para el próximo Mundial de Corea del Sur.

El Ente Deportivo ratificó el acompañamiento para los atletas, que vinieron acompañados de Ramón Flores, presidente de la Asociación Atletas Master de la provincia del Chubut.

Escalante competirá en el cross de 8K, 10K en ruta y lanzamiento de disco, mientras que Rodríguez será de la partida en cross 8K, 10K ruta, 5K pista, 21K (media maratón); por su parte Sturzenbaum hará las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros.

“Fue una linda reunión como siempre. El Ente Comodoro Deportes siempre mostrando predisposición para ayudar a los atletas master como así también a los atletas federados. Vinimos a acompañar a Mario Rodríguez, Horacio Sturzenbaun y Daniela Escalante, que son los tres chubutenses que irán al Mundial de Corea en agosto”, relató Ramón Flores.

“El Ente se comprometió a dar una ayuda económica para los atletas, que tendrán que estar 22 días en Korea. Ellos que son los involucrados salieron contentos con el aporte que brindará el Ente”, agregó Flores.

Rodríguez hará su preparación 30 días antes de la competencia en Cachi (Salta), mientras que Escalante y Sturzenbaum realizan su preparación física en la pista de Kilómetro 4, para un exigente evento que se celebrará en Daegu, Corea del Sur, del 22 de agosto al 3 de septiembre.

“Horacio correrá ante un atleta local que fue medallista olímpico y le ganó a Usain Bolt. Justamente hoy el atletismo master y sus campeonatos nacionales, mundiales, sudamericanos, ya no son recreativos como 20 años atrás. Hoy tenés ex-campeones mundiales, ex-campeones olímpicos, un nivel espectacular. Ellos se están preparando bien, todos llegarán a su máximo nivel para competir”, añadió el presidente de la Asociación de Atletas Masters de Chubut.