Valentina Mercegué clasificó al Mundial y al Panamericano de Gimnasia Aeróbica

La gimnasta comodorense, radicada en Buenos Aires, brilló en el último torneo selectivo y sacó pasaje para las citas máximas de España y Brasil en la categoría Senior.

La Gimnasia Aeróbica argentina tiene nombre y apellido de cara a los máximos desafíos internacionales de la temporada. Valentina Ramos Mercegué, la destacada atleta surgida de Comodoro Rivadavia, ratificó su extraordinario presente en el torneo clasificatorio nacional disputado el último sábado, asegurando su presencia en el Campeonato del Mundo y en el Campeonato Panamericano.

Para sostener su exigente rutina en el más alto rendimiento y cumplir sus metas con la Selección Argentina, la gimnasta está radicada en la ciudad de Buenos Aires. El sacrificio y el desarraigo de dejar la Patagonia rindieron frutos inmediatos sobre la pista de competencia, donde exhibió coreografías de altísimo nivel técnico en la exigente división Senior, la categoría más compleja en adultos, ya que solo las tres mejores gimnastas del país pueden acceder a instancias mundiales en individuales, y en grupo solo un equipo por país.

En una jornada consagratoria, Ramos Mercegué obtuvo una doble clasificación, la comodorense defenderá la camiseta albiceleste tanto en la modalidad Individual Senior como formando parte de la categoría de Grupo Senior.

Cabe destacar que a fines del mes de abril Valentina también tuvo participación en el Nacional de Clubes y Selectivo Sudamericano que se realizó en Mendoza, también obteniendo el pase en primera posición al Campeonato Sudamericano que se realizará en julio en Buenos Aires y se coronó subcampeona nacional en la categoría.

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Así, Valentina selló su clasificación en tres frentes para el Campeonato Panamericano que tendrá lugar en el mes de noviembre en Aracajú, Brasil, donde competirá en las modalidades Individual Senior, Dupla Senior y Grupo Senior.

La gimnasta comodorense inicia ahora la recta final de su preparación en Buenos Aires, consolidada como una de las máximas esperanzas y realidades del deporte argentino en el escenario internacional.

“Los agradecimientos van dirigidos primeramente a Dios que me llena de fortaleza para seguir adelante en este deporte profesional, el apoyo incondicional de mi familia. A la gestión de Hernán Martínez y Comodoro Deportes que están siempre atentos y valorando a los deportistas comodorenses que nos encontramos afuera de la ciudad para alcanzar nuestras metas, a mis entrenadores Lorena Luisio y Jorge Fillon, mis compañeras/os del club, a Mallas Gimnasia y a toda la gente que me alienta, que siguen mi crecimiento deportivo desde pequeña y que colaboran con la compra de rifas para poder solventar los gastos que implica la competencia, gracias de corazón a todos”, sostuvo Ramos Mercegué.