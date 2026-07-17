San Lorenzo quedó eliminado por penales ante Riestra

Reali abrió la cuenta en el Ciclón y empató González para un equipo que fue efectivo en la definición desde los doce pasos.

Luego de 22 años, Néstor “Pipo” Gorosito volvió a dirigir a San Lorenzo, que quedó eliminado de la Copa Argentina al caer 5-4 por penales ante Deportivo Riestra, tras el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios de un duelo disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón. El equipo de Guillermo Duró chocará en octavos de final contra Gimnasia La Plata.

San Lorenzo arrancó siendo protagonista ante el rocoso Malevo, que contó con Benegas como única carta ofensiva. Cerca del cuarto de hora, tuvo una ocasión inmejorable tras un centro picante de Matías Reali que Auzmendi, solo frente al arco, definió de modo defectuoso.

No pasaba demasiado y entonces el propio Reali pescó un balón perdido para sacar un tremendo zurdazo cruzado que venció la resistencia de Arce.

Con Gulli y Cuello como ejes, el Ciclón siguió buscando. Inexacto en los pases y carente de profundidad, a Riestra no le resultaba sencillo empardar el trámite y debió irse a los vestuarios en desventaja.

Un cabezazo de Auzmendi que impactó en el travesaño casi engruesa el resultado. En eso ocurrió lo inesperado: Bracamonte recibió muy solo desde la izquierda y su envío fue cabeceado por el ingresado Tomás González, quien se anticipó a Herrera para decretar el empate.

San Lorenzo sintió el golpe y Riestra se animó un poco más. Con la confusión de uno y el empuje de otro, la cosa estaba para cualquiera. En eso, Herrera con un testazo casi la mete en contra, Altamirano se quedó con un disparo de Bracamonte y luego le ahogó el segundo al Rayo González. El Ciclón respondió con un remate al palo de Cuello, otro de De Ritis y un cabezazo de Córdoba, ambos desviados por Arce.

Los penales fueron para Riestra, donde convirtieron Bracamonte, Miño, Benegas, González y Céliz. San Lorenzo acertó con Cuello, Herrera, Tripichio y Auzmendi, pero falló Córdoba y se despidió.