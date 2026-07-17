Por la Copa Argentina, Velasco abrió el marcador y el juvenil Flores amplió la ventaja. Chocará ante Vélez en octavos de final.

Boca le ganó 2-0 a Sarmiento en el debut del Vasco Arruabarrena

Sin grandes complicaciones, Boca superó 2-0 a Sarmiento en el Estadio Marcelo Bielsa, de Rosario, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, partido que marcó el reestreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del Xeneize.

En tanto, Vélez eliminó a Gimnasia y Tiro y será el rival del conjunto de la ribera en la próxima fase.

Leandro Lozano, refuerzo proveniente de Argentinos Juniors, hizo su presentación oficial en el Xeneize como titular. Además, el Vasco incluyó a Figal y al juvenil Flores en el once inicial.

El Xeneize dominó el primer tiempo desde la tenencia y metió contra su arco a los juninenses, con el desparpajo de Aranda y Flores como principales armas, aunque sin demasiado peligro para el arco defendido por Thyago Ayala.

Recién a los cinco minutos del complemento logró abrir el marcador con un gran remate de Alan Velasco desde afuera que se metió pegado al palo. 1-0 arriba el conjunto de la ribera.

A los 26', Blanco tocó de izquierda al centro, Ascacíbar dejó pasar la pelota para Flores, el juvenil se perfiló y remató rasante para el 2-0 del Xeneize.