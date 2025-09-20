La Copa Pueyrredón de vóley disputa su tercera edición

El torneo promocional se disputa en el Gimnasio municipal Nº2. Este sábado, fue el acto oficial del certamen.

Con la organización de Vóley Pueyrredón y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, este fin de semana, se disputa una nueva edición de la Copa Pueyrredón de vóley, en el Gimnasio municipal Nº2.

El torneo promocional de divisiones formativas tiene la participación de 23 equipos en las categorías sub 14, sub 16 (femenino) y sub 19 (femenino y masculino).

El acto oficial contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, los coordinadores del certamen, Rebeca Loncón y Lionel Pérez, junto con la comisión de padres que año a año organizan la competencia.

Rebeca Loncón, referente de Vóley Pueyrredón, aseguró que en esta edición “superamos las expectativas con la cantidad de equipos anotados, algo que nos pone muy contentos. Agradecemos a la Dirección General de Deportes por toda la ayuda que nos han brindado en estas tres ediciones. A la comisión de padres que nos han dado una mano tremenda para que esto salga de la mejor manera”.

Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes, destacó el trabajo de los coordinadores de la competencia, Rebeca Loncón y Lionel Pérez, junto con la comisión de padres. “Que vienen empujando con mucha firmeza este torneo. La idea de Rebeca, desde que empezó, era que este torneo se transforme en una competencia clásica de la sede y creo que ya lo logró” reconoció.

Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, agradeció la labor de los profesores de la disciplina y el acompañamiento de las familias. “Para fomentar esto que es la actividad deportiva. Hoy, el vóley ya tiene una misión cumplida, que es que tiene su torneo todos los años y eso es porque se trabaja y mucha gente acompaña en esto. Reconocer a la comisión de padres de la escuela Municipal de Vóley del Municipal 2 que se puso al frente esta actividad y trabajan muy fuerte para que el vóley de este gimnasio crezca”, expresó.

EQUIPOS PARTICIPANTES

Club Estudiantes (sub 14 y sub 16)

Municipal 4 (sub 14 y sub 16 femenino)

Municipal 3 (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

Municipal Km. 5 (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

Los Antiguos de Santa Cruz (sub 16 femenino)

Club Nehuen (sub 16 y sub 19 femenino)

Martín Rivadavia (sub 16 femenino)

Municipal Huergo (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

Municipal Vóley Pueyrredón (sub 14 femenino/sub 16 A y B/sub 19 femenino y masculino).