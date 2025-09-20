Portugués le impidió a Rada Tilly ser campeón invicto

El "Aurinegro" cayó en el cierre del Apertura. El cuadro de la villa balnearia ya había obtenido el título y el ascenso dos fechas antes.

Se disputó este sábado la 26ª y última jornada del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el campeón y ascendido Rada Tilly perdió 1-0 ante Deportivo Portugués como local, con gol de Jerónimo Díaz a los 8 minutos del segundo tiempo. De esta manera, el “Aurinegro” no pudo terminar el certamen invicto, con 59 puntos, 18 victorias, 5 empates y 1 derrota en 24 presentaciones.

El torneo Clausura se disputará desde el próximo fin de semana, a una sola rueda y con el formato de todos contra todos. El campeón obtendrá el segundo ascenso, pero si Rada Tilly repite el título, el segundo ascendido será quien ocupe la segunda posición en la tabla general.

Panorama de la 26ª fecha

- Universitario 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

- Rada Tilly 0 / Deportivo Portugués 1.

- Oeste Juniors 2 / San Martín 1.

- Deportivo Roca 2 / Talleeres Juniors 0.

- Nueva Generación 2 / Stella Maris 1.

- Suspendido: Ferrocarril del Estado vs Comodoro FC.

- Libre: Caleta Córdova.