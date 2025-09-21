Argentina no pudo con Italia y se despidió del Mundial de Vóleibol

La Selección Argentina masculina de vóleibol cayó este domingo ante Italia -el campeón del mundo- por 3-0, con parciales de 25-23, 25-20, 25-22, y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025. Luciano Vicentín fue el máximo anotador, con 15 puntos.

El elenco nacional tuvo un buen comienzo y con un bloqueo de Kukartsev y un remate de Vicentín se puso rápidamente arriba por 3-0, ventaja que sostuvo hasta el 9-6. Si bien tres bloqueos seguidos le permitieron a Italia pasar al frente por primera vez en el encuentro (9-10), Argentina pudo volver a recuperar la diferencia de tres puntos y quedar 16-13. La paridad reinó cuando el set entró en la zona decisiva, donde los europeos pegaron en los momentos justos para llevárselo por 23-25.

Distinto fue el desarrollo del segundo parcial, que comenzó parejo hasta que los italianos empezaron a explotar sus virtudes y, con un juego simple y efectivo, pusieron las cosas 12-17. Apoyados en su fortaleza defensiva, los vigentes campeones aprovecharon los errores de saque de Argentina, y con fluidez en el contraataque, estiraron la ventaja en el marcador por 20-25.

Pese al comienzo favorable para los dirigidos por Marcelo Méndez en el tercer capítulo (3-1), Italia no se relajó y volvió a desplegar su poderío individual y colectivo para retomar el control en 6-9. Argentina no pudo sostener una ventaja parcial conseguida tras un ace de Gallego para el 17-16, y en el cierre hizo lo que pudo ante el defensor del título, que terminó celebrando tras ponerle el broche al encuentro por 22-25.