Argentina, con Ian Subiabre, debuta en el Mundial Sub 20

El delantero comodorense, que lucirá la casaca 11, integra el plantel “albiceleste” que este domingo desde las 20 hará su debut ante Cuba en el Mundial de Chile.

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol, con el delantero comodorense Ian Subiabre, debutará este domingo ante Cuba en el Mundial de la categoría, que dio comienzo en Chile.

El partido del Grupo D, dará inicio a las 20, se jugará en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con el arbitraje de Nazmi Nasaruddin de Malasia y televisarán DSports y Telefe.

Con la mayoría de futbolistas del medio argentino, la Selección no contará con figuras como Franco Mastantuono (Real Madrid de España) y Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen de Alemania), quienes no fueron cedidos por sus respectivos clubes.

El DT Diego Placente podrá contar finalmente con los servicios de Ian Subiabre, delantero de River Plate, que en las últimas horas llegó a un acuerdo con la entidad “millonaria”.

El jugador, surgido de Comisión de Actividades Infantiles, continuará en el club hasta diciembre de 2028, con un contrato que incluye un aumento salarial y una cláusula de 100 millones de euros.

De esa manera, el futbolista chubutense jugará su segundo Mundial con la “celeste y blanca”, ya que anteriormente lo hizo con la Sub 17 (Indonesia en 2023), con dos Sudamericanos disputados (Sub 17 y Sub 20).

Además de Subiabre, Placente cuenta con los siguientes jugadores: Santino Barbi (Talleres de Córdoba), Alvaro Russo (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia de España), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Teo Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), Tomás Pérez (Porto de

Portugal), Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Alvaro Montoro (Botafogo de Brasil), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Santino Andino

(Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami de Estados Unidos), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Luego de enfrentarse a los cubanos, Argentina jugará el miércoles de la próxima semana ante Australia, mientras que cerrará la fase de grupos el sábado 4 de octubre frente a Italia. Ambos partidos darán comienzo también a las 20.

Con respecto a las otras zonas del Mundial, el Grupo “A” está conformado por el anfitrión Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

El “B” lo integran República de Corea, Ucrania, Paraguay y Panamá. En el “C” están Brasil, México, Marruecos y España.

Por su parte, en el “E” juegan Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica, y en el “F” intervienen

Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, lo mismo que los cuatro mejores terceros.

Cabe destacar que Argentina es la selección con más títulos en la historia de la Copa Mundial Sub 20, conquistando sus seis estrellas en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

El torneo, que arrancó este domingo se jugará hasta el 19 de octubre, fecha en donde Argentina sueña con llegar a jugar ese día.