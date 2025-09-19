Ian Subiabre quedó en la lista para jugar el Mundial Sub 20

El delantero comodorense de River Plate integra la nómina definitiva del DT Diego Placente para el certamen que se jugará en Chile.

El comodorense Ian Martín Subiabre quedó en el plantel definitivo de la Selección Argentina Sub 20 de fútbol, que a fines de mes comenzará a jugar el Mundial de la categoría a celebrarse en Chile.

Sin embargo, el actual jugador de la Primera división de River Plate, aún debe renovar su contrato con la entidad “millonaria”, algo que podría definirse la próxima semana. La intención del club de Núñez es extenderle el contrato a Subiabre, quien tiene vínculo hasta diciembre de 2026, antes de viajar al país trasandino.

Desde River afirman que tienen el visto bueno de AFA y hasta podría interceder entre las partes para llegar a un acuerdo.

La realidad es que el conflicto pareciera estar próximo a resolverse. Contrario a los rumores de una posible no renovación, la dirigencia y el entorno del jugador se encuentran encaminadas en extender el vínculo. Si bien el contrato actual del juvenil es hasta diciembre de 2026, las conversaciones continuarán y hay optimismo, informó por su parte el portal de TyC Sports.

Además del joven futbolista surgido de Comisión de Actividades Infantiles, el DT Diego Placente convocó a los siguientes 20 jugadores: Santino Barbi (Talleres de Córdoba), Alvaro Russo (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia de España), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Teo Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), Tomás Pérez (Porto de Portugal), Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Alvaro Montoro (Botafogo de Brasil), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen de Alemania), Mateo Silvetti (Inter Miami de Estados Unidos), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

El primer partido de Argentina será el domingo 28 de este mes a partir de las 20 frente a Cuba, en Valparaíso.