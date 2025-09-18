La Escuela de Arbitros de Km 8 tiene Personería Jurídica

La entidad conducida por José Castro ya cuenta con una documentación fundamental para seguir creciendo.

La Fundación Escuela de Arbitros Km 8, que funciona desde marzo de 2024, recibió por parte de la Inspección General de Justicia la Personería Jurídica, lo que habilita a la entidad dirigida por el instructor nacional de árbitros José Castro a actuar legalmente, celebrar contratos, adquirir bienes y recibir donaciones o subsidios, funcionando de manera autónoma y con responsabilidad limitada para sus miembros.

La escuela tiene su sede en la Asociación Vecinal de Standart Norte, ubicada en la avenida Comodoro Rivadavia y Pietrobelli, mientras que las clases prácticas se dictan en la cancha de Tiro Federal.

Arbitros1

Funciona los miércoles y viernes, con trabajos de campo y clases teóricas, entre las cuales se dicta Psicología deportiva, a cargo de Juan Cruz Yapura. Los alumnos son evaluados en forma trimestral y deben tener una asistencia del 75% en las clases teóricas y prácticas.