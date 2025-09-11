Así se jugará el Zonal "A"

Tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y el consenso de todos los clubes, quedó definido este jueves el fixture y la modalidad de juego del segundo torneo del año en la Primera división A, que comenzará el fin de semana del 21 de septiembre.
La competencia consta de dos zonas de seis equipos cada una. Se juegan dos ruedas, totalizando 10 fechas. El primero de cada grupo clasificará de manera directa a una final que se jugará ida y vuelta.
La localía estará determinada por la cantidad de puntos sumados en la primera fase: el que más haya cosechado definirá de local.
En la Zona “A” competirán Jorge Newbery-Tiro Federal, Deportivo Sarmiento-General Saavedra y Petroquímica-Laprida, así se jugará la primera fecha.
Mientras que en la “B”, estarán el campeón Comisión de Actividades Infantiles-Florentino Ameghino, Huracán-Argentinos Diadema y Unión San Martín Azcuénaga-Próspero Palazzo.
…………….
Calendario - Torneo Zonal “A”
ZONA “A”
1ª fecha
Jorge Newbery vs Tiro Federal.
Deportivo Sarmiento vs General Saavedra.
Petroquímica vs Laprida.
2ª fecha
Tiro Federal vs Laprida.
General Saavedra vs Petroquímica.
Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.
3ª fecha
Deportivo Sarmiento vs Tiro Federal.
Petroquímica vs Jorge Newbery.
Laprida vs General Saavedra.
4ª fecha
Tiro Federal vs General Saavedra.
Jorge Newbery vs Laprida.
Deportivo Sarmiento vs Petroquímica.
5ª fecha
Petroquímica vs Tiro Federal.
Laprida vs Deportivo Sarmiento.
General Saavedra vs Jorge Newbery.
6ª fecha
Tiro Federal vs Jorge Newbery.
General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.
Laprida vs Petroquímica.
7ª fecha
Laprida vs Tiro Federal.
Petroquímica vs General Saavedra.
Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.
8ª fecha
Tiro Federal vs Deportivo Sarmiento.
Jorge Newbery vs Petroquímica.
General Saavedra vs Laprida.
9ª fecha
General Saavedra vs Tiro Federal.
Laprida vs Jorge Newbery.
Petroquímica vs Deportivo Sarmiento.
10ª fecha
Tiro Federal vs Petroquímica.
Deportivo Sarmiento vs Laprida.
Jorge Newbery vs General Saavedra.
……………
ZONA “B”
1º fecha
CAI vs Florentino Ameghino.
Huracán vs Argentinos Diadema.
USMA vs Próspero Palazzo.
2ª fecha
Florentino Ameghino vs Próspero Palazzo.
Argentinos Diadema vs USMA.
CAI vs Huracán.
3ª fecha
Huracán vs Florentino Ameghino.
USMA vs CAI.
Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.
4ª fecha
Florentino Ameghino vs Argentinos Diadema.
CAI vs Próspero Palazzo.
Huracán vs USMA.
5ª fecha
USMA vs Florentino Ameghino.
Próspero Palazzo vs Huracán.
Argentinos Diadema vs CAI.
6ª fecha
Florentino Ameghino vs CAI.
Argentinos Diadema vs Huracán.
Próspero Palazzo vs USMA.
7ª fecha
Próspero Palazzo vs Florentino Ameghino.
USMA vs Argentinos Diadema.
Huracán vs CAI.
8ª fecha
Florentino Ameghino vs Huracán.
CAI vs USMA.
Argentinos Diadema vs Próspero Palazzo.
9ª fecha
Argentinos Diadema vs Florentino Ameghino.
Próspero Palazzo vs CAI.
USMA vs Huracán.
10ª fecha
Florentino Ameghino vs USMA.
Huracán vs Próspero Palazzo.
CAI vs Argentinos Diadema.