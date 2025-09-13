Polémica declaración: "La CAI es un equipo de mierda"

Lucas Aveldaño recordó la derrota de su equipo, Atlético Rafaela, ante la CAI en 2008 con un gol de arco a arco del arquero Emanuel Trípodi en una tarde con muchísimo viento.

Todavía se recuerda el gol de arco a arco de Emanuel Trípodi ante Atlético Rafaela en el año 2008, cuando la CAI de Comodoro Rivadavia participaba en la Primera B Nacional.

Lucas Aveldaño, ex jugador de Atlético de Rafaela que enfrentó al Azzurro comodorense, recordó esa tarde con frases desafortunadas: "Equipo de mierda, en la J deberían estar; si desaparecieron es lo mejor que podría haber pasado", sentenció.

El encuentro se disputó el 6 de abril de 2008. La CAI recibió en Comodoro a Atlético Rafaela por la 28ª fecha de la Primera B Nacional en un partido donde los dos equipos peleaban por entrar en los puestos de promoción. El partido se jugó en el estadio municipal de Kilómetro 3 en una tarde en el que el viento patagónico se sintió con todo y hubo ráfagas de más de 100 kilómetros por hora.

En su relato en el programa deportivo de streaming "somosxdxt", Aveldaño comenzó diciendo: "Nuestro arquero era Gastón Pezzuti. Empieza el partido y se sobrecarga el cuádriceps; entonces no le podía pegar de abajo y le empecé a pegar yo; entonces tenía que a patear y achicar hasta mitad de cancha", agregó.

Hasta ese momento "todo bien", según indicó en su relato, pero luego agregó: "en el segundo tiempo se largó un viento que llegó hasta los 102 km por hora. Yo le pegaba de abajo y la pelota no salía del área. Trataba de pegarle de puntín al lateral para disputar el lateral y ahí me enteré de una norma que no conocía que si vos le pegás y la pelota vuelve sin que pique ni nada, y entra en el arco, es corner", contó como curiosidad.

Y continuó: "Me dijeron que pateé 43 veces desde el saque de arco", recordó como parte de la anécdota.

FINAL CON DERROTA INCREIBLE

Aveldaño también manifestó que "atrás de la cancha hay un cerro, como una montañita con arenilla que no paraba de volar, teníamos los ojos así… No podíamos ver. Horrible".

Cuando parecía que el partido finalizaba sin goles, llegó el peor desenlace para Rafaela: "Último minuto saca el arquero de ellos, venía como una bala... pica un poquito más atrás del punto del penal y se mete abajo del travesaño. Perdimos 1a 0. Entramos al vestuario re calientes, diciendo ‘equipo de mierda, tendrían que jugar en la J. Si desaparecieron es lo mejor que podría haber pasado. Mi deseo de ese momento se haría realidad", finalizó, entre risas y una bronca duradera en unas declaraciones que sin duda traerán repercusiones.