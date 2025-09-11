Huracán no jugará el Torneo Regional Amateur

Desde la dirigencia señalaron que no quieren hipotecar al club, en medio del complicado contexto económico que se vive en el país.

El Club Atlético Huracán de Comodoro Rivadavia no participará en el Torneo Regional Federal Amateur 2025-2026, según lo dio a conocer la comisión directiva en un comunicado, a través de sus redes sociales.

“La decisión dirigencial cuenta con apoyo unánime de todas las partes del club, que entienden que el contexto económico nacional y regional dificulta extremadamente la tarea de buscar nuevos sponsors para cubrir las necesidades generadas por afrontar como corresponde un torneo de estas características: un mínimo de 10 refuerzos, alojamientos, comida, traslados, habilitaciones, entre otros”, reza el comunicado.

Por lo tanto, la institución del barrio Industrial remarcó que se enfocará en mejorar la infraestructura de su predio, apuntando a la colocación de césped sintético en la cancha auxiliar, la recuperación del campo de juego principal, la construcción de canchas de fútbol reducido para alquiler y el mantenimiento general de las instalaciones.

“Priorizamos el bienestar económico de nuestra institución y apuntamos a seguir creciendo en infraestructura, sin hipotecar el futuro del club por participar de un torneo con más incógnitas que certezas”, comunicó la dirigencia.

Foto: Angel Cárdenas / Ojo Vlindado.