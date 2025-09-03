La Sub 13 de la CAI pasó de fase en el torneo del Consejo Federal

Se disputó este miércoles en el estadio municipal una nueva fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde la Comisión de Actividades Infantiles continúa a paso firme.
La Sub 13, dirigida por Mauro Villegas, ganó los diez partidos que jugó y clasificó a la próxima instancia. En el encuentro frente a Deportivo Madryn, goleó 4-0 con tantos de Mauro Betancur (2), Bruno Mieres y Bautista Recabal.
Ante el mismo club, en las otras dos categorías, la CAI también obtuvo victorias abultadas. La Sub 15, que tiene a Mario Amado como DT, ganó 5-0 con goles de Lionel Crespo, Mateo Arce, Enzo Pinilla, Ian Asencio y Matías Navarro. Por su parte, la Sub 17, dirigida por César Villarroel, goleó 6-0 con tantos de Thiago Nicosia (3), Lautaro Ledesma (2) y Esteban Baeza.