La Sub 13 de la CAI pasó de fase en el torneo del Consejo Federal

Las tres categorías se midieron con Deportivo Madryn en Comodoro y todas golearon.

Se disputó este miércoles en el estadio municipal una nueva fecha del Torneo Juvenil del Consejo Federal del Fútbol Argentino, donde la Comisión de Actividades Infantiles continúa a paso firme.

La Sub 13, dirigida por Mauro Villegas, ganó los diez partidos que jugó y clasificó a la próxima instancia. En el encuentro frente a Deportivo Madryn, goleó 4-0 con tantos de Mauro Betancur (2), Bruno Mieres y Bautista Recabal.

Ante el mismo club, en las otras dos categorías, la CAI también obtuvo victorias abultadas. La Sub 15, que tiene a Mario Amado como DT, ganó 5-0 con goles de Lionel Crespo, Mateo Arce, Enzo Pinilla, Ian Asencio y Matías Navarro. Por su parte, la Sub 17, dirigida por César Villarroel, goleó 6-0 con tantos de Thiago Nicosia (3), Lautaro Ledesma (2) y Esteban Baeza.

