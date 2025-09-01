La inesperada derrota de Messi en la Leagues Cup

El astro argentino, Lionel Messi, llega a la concentración de la Selección Argentina con el ánimo golpeado tras una dura derrota. El Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup frente al Seattle Sounders por un contundente 3-0.

El equipo dirigido por Javier Mascherano no pudo hacer pie en el terreno de juego y se quedó a las puertas de un nuevo título.

El conjunto local demostró superioridad desde el inicio. A los 26 minutos, De Rosario abrió el marcador con un cabezazo, lo que puso en desventaja al Inter Miami. A pesar de los intentos de reacción, el equipo de Messi no logró concretar sus oportunidades, con fallos de Tadeo Allende y un remate de la Pulga por encima del travesaño en un mano a mano.

El golpe final llegó en el segundo tiempo. Un penal cobrado a favor de Seattle fue convertido por Roldán a los 39 minutos, sellando el 2-0. Cinco minutos más tarde, Rothrock aprovechó un error defensivo para sentenciar el partido con un remate cruzado, dejando el 3-0 definitivo.

El pitazo final consolidó a Seattle como un merecido campeón. Para Messi, la derrota significa postergar la oportunidad de sumar su tercer trofeo con el Inter Miami y el número 47 de su carrera. Por su parte, el entrenador Javier Mascherano se queda con el sabor amargo de no poder levantar su primer título.

Pedro De La Vega, la figura del partido

En una noche donde todos esperaban una nueva actuación estelar de Messi, el volante de Seattle, Pedro De La Vega, se convirtió en la gran figura. El jugador, que inició su carrera en Lanús y fue apodado en sus inicios como el "nuevo Messi", se alzó con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro, demostrando su jerarquía en un momento decisivo.