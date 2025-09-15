El Club Nehuen cambia de sede y sigue ofreciendo amplia variedad de deportes

La entidad, que lleva 10 años en actividad, se trasladará a la calle Juan de Dios Trevisán 3034, en el barrio Industrial.

Con más de 10 años en actividad, el Club Social y Deportivo Nehuen sigue trabajando para el bienestar de sus más de 200 deportistas y este mes cambiará de sede, trasladándose a la calle Juan de Dios Trevisán al 3034, del barrio Industrial.

La institución, que se creó en 2013, cuenta con fútbol, básquet, vóley, acrobacias aéreas, taekwondo, danzas (clásica, urbana y árabe), gimnasia aeróbica, gimnasia artística y atletismo. En dichas disciplinas asisten desde niños hasta adultos.

Noelia Carrizo (presidenta), Iara Cayumil (secretaria) y Tamara Romero (tesorera), integrantes de la comisión directiva de Nehuen, se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para diagramar y trabajar en conjunto los pasos a seguir para la entidad.

Al respecto, Carrizo detalló que “a partir del próximo 20 de septiembre comenzamos a funcionar en Juan de Dios Trevisán al 3034. Tenemos una gran variedad de deportes, a las que asisten más de 200 deportistas de todas las edades, es un buen número y estamos muy contentas por eso”.

En cuanto a la actividad que desarrollaron este año, el pasado sábado 30 de agosto el Club Nehuen organizó una exitosa Carrera Infantil Solidaria en los alrededores del Natatorio Pueyrredón, en una prueba atlética que contó con la participación de 140 niños.

Asimismo, acompañaron en la organización del Torneo Universal Dance, un exitoso evento que se hizo el 13 de septiembre en el Club Huergo y que contó con Florencia Carrizo, profesora de la institución, como organizadora.

Sobre el encuentro que mantuvieron con el titular de la cartera deportiva municipal, Noelia Carrizo afirmó que “fue una reunión positiva, estuvimos tratando lo del traslado de sede y recibimos una respuesta favorable. Estamos muy agradecidos con Hernán por el acompañamiento de todos estos años”.