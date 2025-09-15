Los pilotos sudamericanos hacen historia en el FIA TCR World Tour

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri y el radatilense Ignacio Montenegro lograron el 1-2-3 en la segunda carrera del fin de semana en Australia.

Australia quedará marcado en la historia del automovilismo sudamericano y del concepto TCR. Tres argentinos en un podio de un campeonato mundial de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) por primera vez. Néstor Girolami con un Hyundai Elantra N, Esteban Guerrieri y el radatilense Ignacio Montenegro, con sendos Honda Civic Type R FL5, lograron el 1-2-3 en la segunda carrera que se disputó en el autódromo de Tailem Bend por la quinta fecha del Kumho FIA TCR World Tour.

Este resultado es la mejor muestra del éxito del concepto TCR en la región. Girolami y Guerrieri, experimentados en la materia, están hace varias temporadas poniendo al automovilismo argentino en los primeros lugares del mundo.

El fugaz salto del joven Montenegro al campeonato mundial completó la historia reciente. Iniciando en 2022 en TCR South America Banco BRB, el argentino logró el título sudamericano y luego pasó por España, donde también se llevó la corona, y Europa para seguir bajo el concepto TCR. En 2025 decidió dar el paso al mundial y aunque aún no consiguió triunfos fue el que completó el podio argentino.

Con cinco fechas ya disputadas, Guerrieri es el mejor de los argentinos en el campeonato, ubicándose en la segunda posición a 36 puntos del francés Yann Ehrlacher. Girolami, con su triunfo en la segunda carrera de Australia, escaló hasta la sexta posición con 183 unidades y Montenegro lo sigue en el séptimo lugar con 182.

También representado a Sudamérica, Santiago Urrutia está en la cuarta posición luego de no tener el mejor fin de semana en Australia. Cercano a llegar a las cien carreras en el campeonato mundial, es un referente de la especialidad. Siempre con un Lynk & Co. 03 del Cyan Racing, el uruguayo siempre peleó por victorias.

La presencia de cuatro sudamericanos en el Kumho FIA TCR World Tour no hace más que dejar en evidencia que el camino hacia los campeonatos mundiales esta más cerca de la mano del concepto TCR.

DECLARACIONES

“Todo se redujo a la salida. Tuve que arriesgar. Esteban (Guerrieri) me respetó mucho y eso me abrió la carrera. Aproveché las primeras cinco o seis vueltas para abrirme una ventaja, y luego simplemente gestioné los neumáticos porque era muy exigente. El auto se comportó de maravilla este fin de semana. A principios de año, sufrimos mucho. México fue terrible, Vila Real también. Seguimos bastante retrasados en el campeonato, pero el objetivo principal ahora es ir carrera a carrera. Corea es muy importante para nosotros” (Néstor Girolami).

“¡Estuvo genial! Un gran final de fin de semana en Australia. Desde la perspectiva del equipo, un doble podio es enorme, y estamos muy contentos. Para nosotros, el objetivo es seguir puntuando y, con suerte, llegar a Macao con opciones al título.” (Esteban Guerrieri).

“Estoy muy contento, fue un resultado fantástico para mí y para el equipo. El comienzo fue duro, pero después fue una buena carrera. Volver al podio significa mucho. He estado trabajando mucho en mi mentalidad durante el verano, en cómo concentrarme de verdad en la competición. Parece que está dando sus frutos.” (Ignacio Montenegro).