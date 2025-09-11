Nacho Montenegro corre en Australia

La segunda mitad de la temporada del FIA TCR World Tour comienza en la ciudad de Tailem Bend y el joven piloto radatilense será uno de los protagonistas.

Después de casi dos meses, volverá a la acción en Kumho FIA TCR World Tour este fin de semana en el Circuito Internacional Shell V-Power Motorsport Park en The Bend, ubicado en Tailem Bend, aproximadamente a 100 km al sureste de Adelaida, Australia, competencia en la que estará el radatilense Ignacio Montenegro.

El evento debía celebrarse con el mismo formato que los dos primeros de la temporada en México y España, con tres carreras: dos el sábado y una el domingo. Sin embargo, el horario tuvo que ajustarse debido a la entrega tardía de los contenedores al circuito, lo que obligó a restringir las actividades en pista a dos días y a cancelar una de las tres carreras.

Tras los tres últimos eventos en Europa, en Valencia, Monza y Vila Real, Yann Ehrlacher es el líder del campeonato. Al volante de su Lynk & Co 03 FL de Cyan Racing, el piloto francés ha ganado tres carreras, subiendo al podio en cuatro ocasiones más y sumando 250 puntos. Su primer rival es Esteban Guerrieri, con un Honda Civic FL5 de GOAT Racing, que se encuentra actualmente a 27 unidades. Al argentino le siguen los tres compañeros de equipo de Ehrlacher: Thed Björk, Santiago Urrutia y Ma Qing Hua, quienes tienen una diferencia de 35, 43 y 101 puntos, respectivamente.

El primero de los pilotos del BRC Hyundai N Squadra Corse, el campeón del año pasado, Norbert Michelisz, se sitúa sexto, un punto por detrás de Ma y uno por delante de Aurélien Comte, de SP Compétition, con su CUPRA León VZ. Néstor Girolami, de BRC, y “Nacho” Montenegro, de GOAT Racing, son octavo y noveno, a 105 y 106 puntos del líder.

En el campeonato de equipos, Lynk & Co Cyan Racing ya ha logrado una sólida ventaja de 177 puntos sobre GOAT Racing.

INSCRIPTOS

#5 – Ryan MacMillan (AUS) – Hyundai Elantra N TCR

#22 – Iain McDougall (AUS) – Audi RS 3 LMS SEQ

#30 – Josh Buchan (AUS) – Hyundai Elantra N TCR

#36 – Cody Burcher (AUS) – Lynk & Co 03 TCR

#74 – Brad Harris (AUS) – Honda Civic Type R FL5 TCR

#105 – Norbert Michelisz (HUN) – Hyundai Elantra N TCR

#107 – Aurélien Comte (FRA) – CUPRA Leon VZ TCR

#111 – Thed Björk (SWE) – Lynk & Co 03 FL TCR

#112 – Santiago Urrutia (URU) – Lynk & Co 03 FL TCR

#123 – Ignacio Montenegro (ARG) – Honda Civic Type R FL5 TCR

#129 – Néstor Girolami (ARG) – Hyundai Elantra N TCR

#155 – Ma Qing Hua (CHN) – Lynk & Co 03 FL TCR

#168 – Yann Ehrlacher (FRA) – Lynk & Co 03 FL TCR

#186 – Esteban Guerrieri (ARG) – Honda Civic Type R FL5 TCR

#196 – Mikel Azcona (ESP) – Hyundai Elantra N TCR

#210 – Zac Soutar (AUS) – Audi RS 3 LMS TCR

#233 – Jordan Cox (AUS) – Peugeot 308 P51 TCR

#281 – Lo Sze Ho (HKG) – Hyundai i30 N TCR

CRONOGRAMA*

Viernes, 16:15 – Entrenamiento Libre*

Viernes, 20:00 – Clasificación*

Sábado, 1:20 – Carrera 1 (13 vueltas)*

Sábado, 23:00 - Carrera 2 (13 vueltas)*

* Hora argentina