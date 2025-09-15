Logró su tercera victoria en fila al derrotar 6-1 a El Pilar por una nueva fecha del torneo de la Asociación Promocional en la denominación C-11 2014.

Halcones Dorados lidera el torneo Clausura en la C-11

Se disputó el último sábado en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, una nueva fecha del torneo Clausura, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En total se jugaron diecisiete partidos. En la denominación C-11 2014, Halcones Dorados hilvanó su tercera victoria en fila al golear 6-1 a El Pilar y de esa manera manda solo en el certamen.

En esta misma categoría, también ganaron Casino CR y Asturiano Celeste, mientras que Flamengo y La 14 FC empataron su encuentro en dos goles.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el último sábado en el gimnasio de la CAI.

………………..

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

- Casino CR 2 (Juan Cruz Carrizo 2) / MyL Futsal 0.

- Halcones Dorados FC 6 (Tiziano Aguilar 3-Nehemías Juárez 3) / El Pilar 1 (Vicenzo Saldivia).

- Flamengo 2 (Hiller Glinski 2) / La 14 FC 2 (Tahiel Calderón-Alan Runin).

- PM FC Azul 2 (León Romero-Jerónimo De Brito) / Asturiano Celeste 4 (Rodrigo Manjón-Lautaro Rivera-Theo Quiroga-Santino Mardones).

DENOMINACION C-11 2015

3ª fecha

- Juanes Motos Futsal 2 (Blas Aguilar 2) / La Super Económica 4 (Giovanni Gómez-Benicio Villarroel-Giovanni Arjona 2).

4ª fecha

- Lanús Infantil 8 (Bautista Duré 2-Mateo Elorrieta-Tomás Serón-Lorenzo Rodríguez 3-Angel Oyarzo) / PM FC Negro 0.

DENOMINACION C-09 2016

3ª fecha

- PM FC Azul 2 (Francisco Silvera-Elías Debesa) / PM FC Blanco 0.

- Nueva Chicago 1 (Lisandro López) / La Super Económica 5 (Ian Alvarado, Emanuel Vargas, Kenai Gómez 2 y Uriel Castillo).

- PM FC Negro 6 (Adonai Tanuer-Eloy Abalos 2-Valentino Villacorta2-Orlando García) / MyL Futsal 0.

- Halcones Dorados 2 (Joel Reinoso-Tomás Quiñonero) / El Lobito Infantil 4 (Caleb Canales, Benjamín Vargas 2, Thiago Cabral).

- Vikingos FC 2 (Axel Gorosito-Martín Saint) / Milán F.I 3 (Blas Belsito-Salvador Matamala 2).

- Lanús 5 (Juan Martín Mansilla 2 y Valentino Quesada 3) / Asturiano Celeste 3 (Imanol Cárdenas 2, Ayrton Muñoz).

DENOMINACION C-09 2017

3ª fecha

- Asturiano Celeste (David Silvero) / PM FC Azul 4 (Valentino Acosta-Facundo Carro-Bautista Perez-Miguel Gatti).

-El Lobito Infantil 0 / MyL Futsal 4 (Valentín Aguilera-Faustino Flores 2-Bastian López).

- El Lobito Futsal 4 (Cristian Barronuevo-Román Aguilar - Santino Care 2) / JM Futsal 0.

- Milan F.I 2 (Genaro Barrionuevo-Fabrizio Foti) / Los Matadores 4 (Oseias Almirón-Bautista Cid-Felipe Moyano - Enzo Zúñiga).

- PM FC Blanco 2 (Emir González-Tiziano Signorelli) / Lanús 8 (Fausto Gómez-Giovanni Meza-Tadeo Domínguez 4- Santino Encina 2).