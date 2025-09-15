En Esquel y Trevelin dio comienzo la División de Honor masculina, el torneo de clubes más importante de futsal del país. Halcones y 70/30 arrancaron con derrotas.

MyL Futsal, Flamengo y Tercer Tiempo debutaron con victorias

MyL Futsal, Flamengo y Tercer Tiempo debutaron este domingo con victorias en la División de Honor de futsal masculino, que dio comienzo en Esquel y en Trevelin, en el oeste de la provincia de Chubut.

Por su parte, Halcones Futsal y 70/30 no pudieron en esta primera fecha del prestigioso certamen, donde los cinco clubes comodorenses comenzaron con su participación.

MyL derrotó 4-1 a Atlético Neuquén de Paraná, Flamengo se impuso 6-5 a Nueva EMFI de Pico Truncado y Tercer Tiempo derrotó 4-2 a Del Campo de Esquel.

Halcones, mientras tanto cayó ante el actual campeón Regatas de Mendoza 3-0, mientras que 70/30, perdió también 3-0 ante Club Alemán, otro de los representantes mendocinos que participa.

Este lunes, mientras tanto, se jugará la segunda fecha de la fase de grupos.

MyL se medirá con El Pilar de Puerto Deseado, 70/30 irá por su primer triunfo ante Camioneros de Puerto Madryn, Halcones hará lo propio ante Social Zona Sud de Rosario, y Tercer Tiempo se las verá con Argentinos del Sur de Ushuaia.

A última hora, Flamengo se medirá con Transporte Espósito de Trevelin.

Panorama

DOMINGO 14 – 1ª FECHA

En la Escuela Nº 112

- Banco Santa Fe 3 / San Rafael Tenis Club 3; Grupo E.

- La Roller 1 / Andes Talleres 4; E.

- Los Gordos 3 / Newell’s Old Boys 3; B.

- Victoria 2 / La Bomba 6; B.

En el Estadio Municipal de Esquel

- MyL Futsal 4 / Atlético Neuquén 1; Grupo A.

- Jockey Club 8 / El Pilar 2; A.

- Cementista 6 / Argentinos del Sur 1; D.

- Godoy Cruz 4 / Comercio 3; H.

- Tercer Tiempo 4 / Del Campo 2; D.

- Transporte Wenú 4 / Pingüino 4; H.

En el Polideportivo Trevelin

- Magú 2 / Social Zona Sud 0; Grupo F.

- Halcones Futsal 0 / Club Regatas 3; F.

- Camioneros 1 / San Martín RG 3; G.

- Club Alemán 3 / 70/30 Futsal 0; G.

- Flamengo 6 / Nuevo EMFI 5; C.

- Maranatha 1 / Transporte Espósito 0; C.

Programa

LUNES 15 – 2ª FECHA

En la Escuela Nº 112

12:00 Jockey Club vs Atlético Neuquén; Grupo A.

14:00 MyL Futsal vs El Pilar; A.

16:00 Camioneros vs 70/30 Futsal; G.

18:00 Club Alemán vs San Martín RG: G.

En el Estadio Muncipal de Esquel

12:00 Magú vs Club Regatas; Grupo F.

14:00 Halcones Futsal vs Social Zona Sud; F.

16:00 Banco Santa Fe vs Andes Talleres; E.

18:00 Tercer Tiempo vs Argentinos Del Sur; D.

20:00 Transporte Wenú vs Comercio; H.

22:00 Cementista vs Del Campo; D.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Roller Center vs San Rafael Tenis Club; Grupo E.

14:00 Los Gordos vs La Bomba; B.

16:00 Victoria vs Newell’s Old Boys; B.

18:00 Godoy Cruz vs Pingüino; H.

20:00 Maranatha vs Nuevo EMFI; C.

22:00 Flamengo vs Transporte Espósito; C.

MARTES 16 – 3ª FECHA

En la Escuela Nº 112

12:00 Magú vs Halcones Futsal: Grupo F.

14:00 Social Zona Sud vs Club Regatas: F.

16:00 Banco Santa Fe vs Roller Center; E.

18:00 Flamengo vs Maranatha; C.

En el Estadio Municipal de Esquel

12:00 Los Gordos vs Victoria; Grupo B.

14:00 Newell’s Old Boys vs La Bomba; B.

16:00 Camioneros vs Club Alemán; G.

18:00 San Martín vs 70/30 Futsal; G.

20:00 Argentinos del Sur vs Del Campo; D.

22:00 Godoy Cruz vs Transporte Wenú; H.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Atlético Neuquén vs El Pilar: Grupo A.

14:00 MyL Futsal vs Jockey Club; A.

16:00 San Rafael Tenis Club vs Andes Talleres; E.

18:00 Cementista vs Tercer Tiempo; D.

20:00 Comercio vs Pingüino; H.

22:00 Nuevo EMFI vs Transporte Espósito; C.