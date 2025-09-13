JM se quedó con el 3º puesto al golear 5-1 a Las Galácticas. Comunicaciones venció por penales 4-3 a Cementista y se quedó con la tercera edición de la rama femenina.

JM Futsal subió al podio y "Comu" fue el campeón de la División de Honor

Con el tercer puesto de JM Futsal de Comodoro Rivadavia y la consagración de Comunicaciones de Corrientes Capital, dio por finalizado este viernes la 3ª edición de la División de Honor de Futsal Femenino, que se jugó en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel Lito Gioino”.

La tarde en el escenario del barrio Máximo Abásolo, arrancó con el triunfo de JM Futsal por 5-1 ante Las Galácticas de Pico Truncado y así logró subirse al podio.

Los goles de las comodorenses los marcaron Daniela Soto -en dos ocasiones- Ariana Díaz, Tatiana Colisnechenco y Brenda Rain, esta última de tiro castigo. El tanto de las santacruceñas lo hizo Lourdes Maza.

Seguidamente, se disputó la final del torneo, en donde Comunicaciones le ganó por penales 4-3 a Cementista de Mendoza y de ese modo es el nuevo campeón de la 3ª edición de la División de Honor.

En el tiempo regular, “Comu” ganaba con gol de Beatriz Durán, pero Cementista empató el partido con un tanto de Dámaris Prieto.

El partido se mantuvo 1-1 hasta finalizar el reglamentario. En el tiempo suplementario no hubo goles y en los penales, fue “Comu” que se quedó con toda la gloria por el disparo que atajó Danila Franco a Prieto y luego el certero remate de Azul Maciel.

De ese modo, Comunicaciones ganó 4-3 y se convirtió en el nuevo campeón de la División de Honor, tercera edición femenina que Comodoro Rivadavia pudo disfrutar.

Este torneo lo organizó la Asociación Femenina de Futsal de la ciudad, fue fiscalizado por la Confederación Argentina y contó con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Luego de la final, se realizó la entrega de premios, para las goleadoras, mejor jugadora, delegación más correcta, valla menos vencida, como así también fue reconocido el cuerpo arbitral.

imagen

…………..

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

VIERNES 12

3º puesto

- Las Galácticas 1 (Lourdes Maza) / JM Futsal 5 (Daniela Soto 2, Ariana Díaz, Tatiana Colisnechenco y Brenda Rain).

Final

- Comunicaciones 1 (Beatriz Durán). Alargue: 0. Penales: 4 (Gabriela Gutiérrez, Mariela Sosa, Milagros Vargas y Azul Maciel) / Cementista 1(Damaris Prieto). Alargue: 0. Penales: 3 (Dámaris Prieto, Luna Tucci y Julieta Tieppo).

……………..

Cuadro de Honor

Goleadoras: Azul Maciel (Comunicaciones) y Dámaris Prieto (Cementista).

Mejor jugadora: Gabriela Gutiérrez (Comunicaciones).

Valla menos vencida: Cementista (Daniela Martínez y Julieta Martínez).

Delegación más correcta: Franjeadas (Formosa).

1º Comunicaciones (Corrientes Capital)

2º Cementista (Mendoza)

3º JM Futsal (Comodoro Rivadavia)

4º Las Galácticas (Pico Truncado).

Foto: Carlos Traine / CAFS.