El futsal promocional tiene acción en la sede de la CAI

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia jugará este sábado desde las 17:15 en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, una nueva fecha del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, la actividad se desarrollará en la cancha 1 y 3, con un total de 17 partidos.
A continuación se detalla la programación que se jugará en el gimnasio de la entidad “azzurra”.
…………………
Programa - Comisión de Actividades Infantiles
SABADO 13 (17:00+15’)
Cancha 1
17:15 PM FC Azul vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 3ª fecha.
17:55 Nueva Chicago vs La Super Económica; C-09, 2016, 3ª fecha.
18:35 PM FC Negro vs MyL Futsal; C-09, 2016, 3ª fecha.
19:15 Asturiano Celeste vs PM FC Azul; C-09, 2017, 3ª fecha.
19:55 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C-09, 2017, 3ª fecha.
20:35 El Lobito Futsal vs JM Futsal; C-09, 2017, 3ª fecha.
21:15 Juanes Motos FS vs La Super Económica; C-11, 2015, 3ª fecha.
21:55 Lanús Infantil vs PM FC Negro; C-11, 2015, 4ª fecha.
22:40 Casino CR vs MyL Futsal; C-11, 2014, 3ª fecha.
Cancha 3
17:15 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, 3ª fecha.
17:55 Vikingos FC vs Milán F.I; C-09, 2016, 3ª fecha.
18:35 Lanús vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 3ª fecha.
19:15 Milán F.I vs Los Matadores; C-09, 2017, 3ª fecha.
19:55 PM FC Blanco vs Lanús; C-09, 2017, 3ª fecha.
20:35 Halcones Dorados FC vs El Pilar; C-11, 2014, 3ª fecha.
21:15 Flamengo vs La 14 FC; C-11, 2014, 3ª fecha.
21:55 PM FC Azul vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 3ª fecha.