Este sábado en Comisión de Actividades Infantiles se disputará una nueva fecha del torneo Clausura. Se jugará únicamente en la rama infantil.

El futsal promocional tiene acción en la sede de la CAI

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia jugará este sábado desde las 17:15 en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad se desarrollará en la cancha 1 y 3, con un total de 17 partidos.

A continuación se detalla la programación que se jugará en el gimnasio de la entidad “azzurra”.

…………………

Programa - Comisión de Actividades Infantiles

SABADO 13 (17:00+15’)

Cancha 1

17:15 PM FC Azul vs PM FC Blanco; C-09, 2016, 3ª fecha.

17:55 Nueva Chicago vs La Super Económica; C-09, 2016, 3ª fecha.

18:35 PM FC Negro vs MyL Futsal; C-09, 2016, 3ª fecha.

19:15 Asturiano Celeste vs PM FC Azul; C-09, 2017, 3ª fecha.

19:55 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C-09, 2017, 3ª fecha.

20:35 El Lobito Futsal vs JM Futsal; C-09, 2017, 3ª fecha.

21:15 Juanes Motos FS vs La Super Económica; C-11, 2015, 3ª fecha.

21:55 Lanús Infantil vs PM FC Negro; C-11, 2015, 4ª fecha.

22:40 Casino CR vs MyL Futsal; C-11, 2014, 3ª fecha.

Cancha 3

17:15 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, 3ª fecha.

17:55 Vikingos FC vs Milán F.I; C-09, 2016, 3ª fecha.

18:35 Lanús vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 3ª fecha.

19:15 Milán F.I vs Los Matadores; C-09, 2017, 3ª fecha.

19:55 PM FC Blanco vs Lanús; C-09, 2017, 3ª fecha.

20:35 Halcones Dorados FC vs El Pilar; C-11, 2014, 3ª fecha.

21:15 Flamengo vs La 14 FC; C-11, 2014, 3ª fecha.

21:55 PM FC Azul vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 3ª fecha.