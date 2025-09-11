Le ganó 1-0 a UJEMVI de Mendoza y en semifinales de este jueves jugará a partir de las 21 ante Cementista. La otra semi será Las Galácticas-Comunicaciones.

JM Futsal eliminó al bicampeón y está en las "semis" de la División de Honor

JM Futsal de Comodoro Rivadavia se clasificó este miércoles para las semifinales de la 3ª edición de la División de Honor, que se disputa en la ciudad, al derrotar a UJEMVI de Mendoza, bicampeón del certamen, por 1-0.

El equipo chubutense se quedó con la victoria en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel ‘Lito’ Gioino”, gracias a la conquista marcada por Ariana Díaz, a poco del comenzado el segundo tiempo.

De esa manera, JM jugará este jueves -desde las 21- ante Cementista de Mendoza, que goleó en el segundo partido de cuartos de final por 7-2 a Franjeadas de Formosa.

La otra “semi” la jugarán Comunicaciones de Corrientes Capital y Las Galácticas de Pico Truncado.

El elenco correntino se impuso por 5-1 a Universitario de Caleta Olivia, mientras que las truncadenses vencieron 3-2 a Italy Futsal de Esquel.

De esa manera, este jueves, desde las 19 jugarán la primera semifinal Comunicaciones y Las Galácticas y luego, Cementista se medirá con el local JM Futsal, que buscará volver a estar en una final.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

MIERCOLES 10

Cuartos de final

- Comunicaciones 5 / Universitario 1.

- Cementista 7 / Franjeadas 2.

- Las Galácticas 3 / Italy Futsal 2.

- UJEMVI 0 / JM Futsal 1.

JUEVES 11 – Semifinales

19:00 Las Galácticas vs Comunicaciones.

21:00 Cementista vs JM Futsal.