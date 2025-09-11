El Patagonico
El Patagónico
JM Futsal eliminó al bicampeón y está en las "semis" de la División de Honor

Le ganó 1-0 a UJEMVI de Mendoza y en semifinales de este jueves jugará a partir de las 21 ante Cementista. La otra semi será Las Galácticas-Comunicaciones.

JM Futsal de Comodoro Rivadavia se clasificó este miércoles para las semifinales de la 3ª edición de la División de Honor, que se disputa en la ciudad, al derrotar a UJEMVI de Mendoza, bicampeón del certamen, por 1-0.

El equipo chubutense se quedó con la victoria en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel ‘Lito’ Gioino”, gracias a la conquista marcada por Ariana Díaz, a poco del comenzado el segundo tiempo.

De esa manera, JM jugará este jueves -desde las 21- ante Cementista de Mendoza, que goleó en el segundo partido de cuartos de final por 7-2 a Franjeadas de Formosa.

La otra “semi” la jugarán Comunicaciones de Corrientes Capital y Las Galácticas de Pico Truncado.

El elenco correntino se impuso por 5-1 a Universitario de Caleta Olivia, mientras que las truncadenses vencieron 3-2 a Italy Futsal de Esquel.

De esa manera, este jueves, desde las 19 jugarán la primera semifinal Comunicaciones y Las Galácticas y luego, Cementista se medirá con el local JM Futsal, que buscará volver a estar en una final.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

MIERCOLES 10

Cuartos de final

- Comunicaciones 5 / Universitario 1.

- Cementista 7 / Franjeadas 2.

- Las Galácticas 3 / Italy Futsal 2.

- UJEMVI 0 / JM Futsal 1.

JUEVES 11 – Semifinales

19:00 Las Galácticas vs Comunicaciones.

21:00 Cementista vs JM Futsal.

Fuente:

