Cementista de Mendoza dejó sin final a JM Futsal

Le ganó 3-1 al elenco comodorense en una de las “semis” de la División de Honor de Futsal Femenino y definirá el título con Comunicaciones de Corrientes Capital.

JM Futsal de Comodoro Rivadavia perdió este jueves ante Cementista de Mendoza por 3-1 y de esa manera no pudo llegar a la final de la tercera División de Honor Femenina, que se juega en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo de la ciudad.

El elenco mendocino se quedó con el triunfo y clasificación para jugar la final del certamen por los goles marcados de Julieta Tieppo, Damaris Prieto y Romina García. Ariana Díaz descontó para el elenco chubutense a poco de final.

En la primera semifinal, Comunicaciones de Corrientes Capital logró clasificarse para la final al derrotar por 1-0 a Las Galácticas de Pico Truncado. El gol del partido lo marcó Azul Maciel a poco de iniciado el segundo tiempo. La arquera de “Comu” fue clave al contenerle un penal a Mariana Yacante.

De ese modo, este viernes, desde las 19, JM jugará ante Las Galácticas por el tercer puesto y luego se disputará la final entre Comunicaciones y Cementista.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

JUEVES 11 – Semifinales

- Las Galácticas 0 / Comunicaciones 1 (Azul Maciel).

- Cementista 3 (Julieta Tieppo, Damaris Prieto y Romina García) / JM Futsal 1 (Ariana Díaz).

VIERNES 12

19:00 Las Galácticas vs JM Futsal; Tercer puesto.

21:00 Comunicaciones vs Cementista; Final.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.