El equipo comodorense se impuso 7-1 ante Suela Caramelo de Puerto Madryn y está entre los mejores ocho del certamen femenino que se juega en la ciudad.

JM Futsal goleó y está en cuartos de final de la División de Honor

JM Futsal de Comodoro Rivadavia goleó este lunes 7-1 a Suela Caramelo de Puerto Madryn y se aseguró un lugar en los cuartos de final de la División de Honor Femenina que se juega en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel Lito Gioino” del barrio Máximo Abásolo.

La amplia victoria la logró gracias a los dos tantos de Florencia Paredes, otros dos de Micaela Díaz, completando el éxito Tatiana Colisnechenco, Daniela Soto y Maylén Mella. Agustina Maidana marcó el tanto de las madrynenses.

JM fue el único equipo local que pudo pasar de ronda en el este certamen, ya que quedaron en el camino Cepatacal primero y luego Comodoro FC.

Las chicas de “Cepa” se quedaron sin chances de avanzar al caer 3-2 ante Italy Futsal de Esquel, mientras que Comodoro FC no pudo con Comunicaciones de Corrientes Capital, con quien perdió por 4-3.

Los otros equipos que avanzaron a cuartos son Cementista de Mendoza, que le ganó 3-0 a Universitario de Caleta Olivia, Italy Futsal, Comunicaciones y Las Galácticas de Pico Truncado, que vencieron 2-1 a Lala Gym de Esquel, quien es otro de los eliminados.

Cabe destacar que en el Grupo “A”, donde el clasificado es Cementista, resta definir el segundo clasificado, que saldrá del duelo santacruceño entre Universitario y Las Lobas de Puerto Deseado, ambas con 2 unidades.

Por su parte, el Grupo “D” es el único que todavía no definió a sus dos clasificados, algo que sucederá en las próximas horas.

En ese contexto, los que tienen chances son Franjeadas de Formosa y el bicampeón UJEMVI de Mendoza, ambos con 3 unidades y también Transporte Rolando de Esquel que suma 2. Jaguareté de Corrientes Capital quedó sin chances.

Este martes, mientras tanto, se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos. La jornada arrancará a las 11 con el partido entre Cementista y Portuarias de Formosa.

Por su parte, el bicampeón UJEMVI se las verá con Jaguareté.

Por la noche, mientras tanto, desde las 20 habrá duelo comodorense entre Cepatacal y Comodoro FC, mientras que cerrando la jornada, el local JM Futsal se medirá con Las Galácticas de Pico Truncado, en un duelo donde el que gane, se quedará con el primer puesto de la zona.

POSICIONES

Grupo A: 1) Cementista 4 (+8), 2) Universitario 2 (+2), 3) Las Lobas 2 (0) y 4) Portuarias 0 (-12).

Grupo B: 1) Italy Futsal 4 (+4), 2) Comunicaciones 4 (+3), 3) Cepatacal 0 (-3) y 4) Comodoro FC 0 (-4).

Grupo C: 1) JM Futsal 4 (+8), 2) Las Galácticas 4 (+3), 3) Lala Gym 0 (-3) y 4) Suela Caramelo 0 (-8).

Grupo D: 1) Franjeadas 3 (+4), 2) UJEMVI 3 (+1), 3) Transporte Rolando 2 (0) y 4) Jaguareté 0 (-5).

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

LUNES 8 – 2ª fecha

- Cementista 3 / Universitario 0; Grupo A.

- Portuarias 3 / Las Lobas 8; A.

- Franjeadas 3 / UJEMVI 3; D.

- Transporte Rolando 2 / Jaguareté 1; D.

- Italy Futsal 3 / Cepatacal 2; B.

- Lala Gym 1 / Las Galácticas 2; C.

- Comunicaciones 4 / Comodoro FC 3; B.

- Suela Caramelo 1 / JM Futsal 7; C.

MARTES 9 – 3ª fecha

11:00 Cementista vs Portuarias; Grupo A.

12:30 Las Lobas vs Universitario; A.

14:00 Franjeadas vs Transporte Rolando; D.

15:30 Jaguareté vs UJEMVI; D.

17:00 Comunicaciones vs Italy Futsal; B.

18:30 Lala Gym vs Suela Caramelo; C.

20:00 Cepatacal vs Comodoro FC; B.

21:30 JM Futsal vs Las Galácticas; C.