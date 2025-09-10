Se medirá este miércoles desde las 21 con UJEMVI por los cuartos de final que se jugarán en el Gimnasio municipal Nº 3.

JM Futsal busca un lugar en las "semis" de la División de Honor

Este miércoles desde las 15 se jugarán en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo, los cuartos de final de la División de Honor de fútbol de salón femenino.

En ese contexto, JM Futsal, único representante comodorense que quedó en competencia, irá a última hora en busca de un lugar en las “semis” cuando se enfrente con UJEMVI de Mendoza.

El partido está previsto para las 21. La acción arrancará a las 15. En primer lugar jugarán Comunicaciones de Corrientes y Universitario, y a continuación, se las verán Cementista de Mendoza -el mejor de la fase de grupos- y Franjeadas de Formosa.

Luego de medirán Las Galácticas de Pico Truncado e Italy Futsal de Esquel y a continuación, el mencionado duelo entre JM y el bicampeón de este torneo.

Cabe destacar que JM Futsal terminó segundo en su zona, tras caer en la última fecha 3-2 ante Las Galácticas. Micaela Díaz y Ariana Díaz marcaron para las chubutenses, mientras que Mariana Yacante, Magalí Martínez y Lucero Ramírez convirtieron para el elenco santacruceño.

…………………

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

MARTES 9 – 3ª fecha

- Cementista 8 / Portuarias 0; Grupo A.

- Las Lobas 1 / Universitario 4; A.

- Franjeadas 1 / Transporte Rolando 1; D.

- Jaguareté 2 / UJEMVI 4; D.

- Comunicaciones 2 / Italy Futsal 1; B.

- Lala Gym 3 / Suela Caramelo 1; C.

- Cepatacal 9 / Comodoro FC 1; B.

- JM Futsal 2 / Las Galácticas 3; C.

…………..

Programa de Cuartos de final

MIERCOLES 10

15:00 Comunicaciones vs Universitario.

17:00 Cementista vs Franjeadas.

19:00 Las Galácticas vs Italy Futsal.

21:00 UJEMVI vs JM Futsal.