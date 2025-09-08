Se presentó la Copa de Oro Sur Femenina de Fútbol de Salón

En Chubut Deportes se realizó el lanzamiento del certamen que se disputará en Playa Unión, del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Este lunes, en el salón Auditorio de Chubut Deportes, se realizó el formal lanzamiento de la Copa de Oro Sur de Futsal Femenino, que tendrá lugar en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión, entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

El evento será organizado de forma conjunta por la Confederación Argentina de Futsal y la Asociación Ekufal de Rawson y contará con el respaldo del municipio local y de Chubut Deportes.

El certamen tendrá un total de 16 equipos y estarán representadas las ciudades de Rawson, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Esquel, Puerto Deseado, Puerto Madryn, Sarmiento, Trelew y Trevelin.

La presentación estuvo encabezada por el presidente del ente deportivo provincial, Milton Reyes, el director de Deportes de Rawson Gastón Williams y la presidenta de la Asociación Futsal Ekufal de Rawson, Sonia Lorenzo.

En su alocución, Reyes valoró la realización del torneo, destacando que “una vez más estamos acompañando un evento de magnitud. En este caso de futsal femenino, una disciplina que viene con un crecimiento increíble a nivel nacional y más aún en la Patagonia”.

Más adelante, Reyes felicitó a la organización porque “no es sencillo hacerlo. Esto implica mucho tiempo, muchas gestiones y trabajo de logística para que se pueda concretar, por ello estamos muy felices de estar acompañando una vez más, en una decisión del Gobierno de la provincia de trabajar en conjunto con el municipio y las instituciones intermedias, que son las que hacen el deporte. Demostramos que si estamos juntos, las cosas pueden ser mucho más fáciles”.

En el cierre, remarcó que “en este torneo se conjugan dos ítems importantes: lo deportivo por un lado, pero también lo económico. Porque este evento, al traer tantos equipos de afuera, dinamiza la economía local y es muy importante”.

“UN GRAN NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD”

Por su parte, Gastón Williams se mostró “feliz, de poder traer un nuevo Torneo Nacional de futsal a Rawson, en este caso la Copa de Oro femenina. Agradecemos a la dirigencia que trabajó para poder organizar este certamen que tendrá un gran nivel de representatividad. Y ello, quiero estacar el trabajo en conjunto que se hace con dirigentes deportivos y con Chubut Deportes. Esto enaltece, mejora y hace más fácil el hecho de poder concretar este tipo de eventos de jerarquía, para que la gente de la ciudad y de ciudades cercanas pueda disfrutar de ellos”.

Por último, Sonia Lorenzo sostuvo que “estamos emocionadas de poder estar presentando este torneo nacional que se disputará en el ‘Héroes de Malvinas´ del 29 de septiembre al 4 de octubre. El certamen pone en juego (al ganador) una plaza para disputar luego la Copa de Honor. Tenemos el agrado de anunciar que tenemos tres equipos de la Liga Ekufal que participará del certamen: Fitipaldi FC, Juventus y Team Golden. Además, cada Asociación debe designar un árbitro para el certamen y nuestra representante será Julieta Benavidez”.

En este marco, agregó que “en total son 16 equipos de distintos puntos de la provincia y la de Patagonia y todo se hará en 6 días. Propusimos este torneo, como parte de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad Rawson”.

En el final, Lorenzo agradeció a Chubut Deportes y la Municipalidad de Rawson “porque esto no sería posible sin su respaldo y acompañamiento”.