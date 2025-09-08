Venció 2-0 a Lala Gym por el grupo C del torneo que dio comienzo en la ciudad. Perdieron Cepatacal y Comodoro FC, mientras que el bicampeón UJEMVI arrancó con un triunfo.

JM Futsal debutó con una victoria en la División de Honor Femenina

JM Futsal de Comodoro Rivadavia debutó con una victoria ante Lala Gym de Esquel por 2-0 -goles de Ariana Díaz y Florencia Paredes- en el marco de la primera fecha del Grupo “C” de la División de Honor de fútbol de salón femenino que comenzó a jugarse en el Gimnasio municipal Nº 3 “Angel Lito Gioino” del barrio Máximo Abásolo de la ciudad.

Por su parte, Cepatacal, que se sumó al torneo en lugar de Municipalidad de Maipú, debutó en el Grupo B con una derrota de 3-1 ante Comunicaciones de Corrientes.

Mientras tanto, y por la misma zona, Comodoro FC también arrancó el torneo con una caída de 5-2 ante Italy Futsal de Esquel.

Mientras tanto, UJEMVI de Mendoza, bicampeón argentino, se impuso por 2-1 ante Transporte Rolando de Esquel.

Este lunes, mientras tanto, también desde las 11, se jugará la segunda fecha de la fase de grupos.

Cepatacal se medirá desde las 17 con Italy Futsal de Esquel, Comodoro FC jugará a partir de las 20 con Comunicaciones de Corrientes y cerrando la jornada, JM Futsal se las verá ante Suela Caramelo de Puerto Madryn.

La jornada de este lunes arrancará con el duelo entre Cementista de Mendoza y Universitario de Caleta Olivia.

Panorama – Gimnasio municipal Nº 3

DOMINGO 7 – 1ª fecha

- Cementista 6 / Las Lobas 1; Grupo A.

- Suela Caramelo 3 / Las Galácticas 5; C.

- Franjeadas 4 / Jaguareté 0; D.

- Transporte Rolando 1 / UJEMVI 2; D.

- Comunicaciones 3 / Cepatacal 1; B.

- Portuarias 0 / Universitario 7; A.

- Italy Futsal 5 / Comodoro FC 2; B.

- Lala Gym 0 / JM Futsal 2; C

LUNES 8 – 2ª fecha

11:00 Cementista vs Universitario; Grupo A.

12:30 Portuarias vs Las Lobas; A.

14:00 Franjeadas vs UJEMVI; D.

15:30 Transporte Rolando vs Jaguareté; D.

17:00 Italy Futsal vs Cepatacal; B.

18:30 Lala Gym vs Las Galácticas; C.

20:00 Comunicaciones vs Comodoro FC; B.

21:30 Suela Caramelo vs JM Futsal; C.

MARTES 9 – 3ª fecha

11:00 Cementista vs Portuarias; Grupo A.

12:30 Las Lobas vs Universitario; A.

14:00 Franjeadas vs Transporte Rolando; D.

15:30 Jaguareté vs UJEMVI; D.

17:00 Comunicaciones vs Italy Futsal; B.

18:30 Lala Gym vs Suela Caramelo; C.

20:00 Cepatacal vs Comodoro FC; B.

21:30 JM Futsal vs Las Galácticas; C.