Obtuvo un claro triunfo de 13-2 a La Provee Futsal por una nueva fecha del torneo. La actividad del domingo se desarrolló en el Club Ingeniero Huergo.

MyL Futsal goleó en la C-15 del Clausura promocional

Con once partidos, este domingo se jugó en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, se destacó la goleada que MyL Futsal logró ante La Provee Futsal por 13-2. El partido correspondió a la segunda fecha de la zona “A” de la denominación C-15.

A continuación se detalla todos los resultados con sus respectivos goleadores de los partido jugados este domingo en el escenario de Kilómetro 3.

………………..

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

3ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Gonzalo Alaníz-Benjamín Vargas) / Lanús Infantil 0.

- Casino CR (Mateo Ferreyra-Atencio Núñez) / Parma Futsal 2 (Emiliano Huicha-Román Rivera).

- Vikingos FC 0 / Comodoro FC 8 (Alfie Andretta 3-Lorenzo Altamirano 3-Milo Andretta-Valentino Martel).

- Asturiano Celeste 0 / Halcones Dorados FC 4 (Nicolás Cartagena 2-Agustín Merlo-Francis De Vadillo).

- PM FC Blanco 1 (Alejo Ortiz) / Los Matadores 1 (Valentino Leyh).

DENOMINACION C-15

2ª fecha - Zona “A”

- Guardianes JL 2 (Francisco Mendoza- Lautaro Guzmán) /

Alma Gaucha 0.

- Deportivo San Cayetano 4 (Jeremías Jaramillo-Alan Banegas-Ezequiel Saldivia 2 ) / Prekad “A” 2 (Fabricio Espinosa-Julián Rodríguez).

- MyL Futsal 13 (Leonidas Amaya 2-Román Díaz 2-Vicente Mandaglio 2-León Pinda 2- Facundo Jorvatt 3-Benjamín Errecalde 2) / La Provee Futsal 2 (Leonardo Sotelo-Nahuel Rey).

- Los Titanes FC Negro 5 (Dante González 2-Juan Ignacio Melián-Joel Mañao 2) / Juan XXIII 0.

DENOMINACION C-17

3ª fecha - Zona “A”

- Amigos del Poli 3 (Gabriel Ricardi 2 Benjamín Flores) / Prekad 1 (Damián Santander).

2ª fecha - Zona “B”

- Guardines JL 7 (Leandro Acosta 2-Santiago Lago-Gabriel Sánchez-Santiago Uribe-Lucas Gómez 2) / Deportivo San Cayetano 1 (Axel Leviñanco).