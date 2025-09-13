Esquel comienza a vivir el mejor futsal del país

Flamengo, Halcones, MyL, 70/30 y Tercer Tiempo son los cinco comodorenses en la División de Honor que arranca este domingo.

Con la participación de cuatro equipos de Comodoro Rivadavia, este domingo dará comienzo en Esquel y Trevelin, una nueva edición de la División de Honor de Futsal, el torneo más importante del país y que se jugará hasta el 20 de septiembre.

En ese contexto, la Comisión de Futsal Principal estará representada por Flamengo, Halcones, MyL, 70/30 y Tercer Tiempo.

De todos ellos -en total serán 32 equipos-, el que debutará primero será MyL, desde las 12 y ante Atlético Neuquén de Paraná en partido a jugarse en el Gimnasio municipal “León Camilo Catenas” de Esquel.

Mientras que en el Polideportivo de Trevelin, harán su estreno los otros tres equipos. Desde las 14, Halcones ante Club Regatas de Mendoza -el defensor del título-, a las 18, 70/30 jugará frente a Club Alemán, también de la provincia cuyana, mientras que a las 20 se producirá el debut de Flamengo ante Nuevo EMFI de Pico Truncado.

También, en el mismo horario, Tercer Tiempo estará haciendo su estreno ante Del Campo de Esquel.

Además de los dos escenarios mencionados, el torneo también se desarrollará en el SUM de la Escuela Nº 112 de Esquel.

Este torneo lo organiza la Asociación de Futsal de Esquel, con el apoyo del municipio de la ciudad del oeste chubutense, con fiscalización de la Confederación Argentina (CAFS).

Este sábado, mientras tanto, desde las 20:30 se realizará en el Gimnasio municipal de Esquel el acto inaugural.

……………..

Programa

DOMINGO 14 – 1ª FECHA

En la Escuela Nº 112

12:00 Banco Santa Fe vs San Rafael Tenis Club; Grupo E.

14:00 La Roller vs Andes Talleres; E.

16:00 Los Gordos vs Newell’s Old Boys; B.

18:00 Victoria vs La Bomba; B.

En el Gimnasio Municipal de Esquel

12:00 MyL Futsal vs Atlético Neuquén; Grupo A.

14:00 Jockey Club vs El Pilar; A.

16:00 Cementista vs Argentinos del Sur; D.

18:00 Godoy Cruz vs Comercio; H.

20:00 Tercer Tiempo vs Del Campo; D.

22:00 Transporte Wenú vs Pingüino; H.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Magú vs Social Zona Sud; Grupo F.

14:00 Halcones Futsal vs Club Regatas; F.

16:00 Camioneros vs San Martín RG; G.

18:00 Club Alemán vs 70/30 Futsal; G.

20:00 Flamengo vs Nuevo EMFI; C.

22:00 Schneider vs Transporte Espósito; C.

LUNES 15 – 2ª FECHA

En la Escuela Nº 112

12:00 Jockey Club vs Atlético Neuquén; Grupo A.

14:00 MyL Futsal vs El Pilar; A.

16:00 Camioneros vs 70/30 Futsal; G.

18:00 Club Alemán vs San Martín RG: G.

En el Gimnasio Muncipal de Esquel

12:00 Magú vs Club Regatas; Grupo F.

14:00 Halcones Futsal vs Social Zona Sud; F.

16:00 Banco Santa Fe vs Andes Talleres; E.

18:00 Tercer Tiempo vs Argentinos Del Sur; D.

20:00 Transporte Wenú vs Comercio; H.

22:00 Cementista vs Del Campo; D.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Roller Center vs San Rafael Tenis Club; Grupo E.

14:00 Los Gordos vs La Bomba; B.

16:00 Victoria vs Newell’s Old Boys; B.

18:00 Godoy Cruz vs Pingüino; H.

20:00 Schneider vs Nuevo EMFI; C.

22:00 Flamengo vs Transporte Espósito; C.

MARTES 16 – 3ª FECHA

En la Escuela Nº 112

12:00 Magú vs Halcones Futsal: Grupo F.

14:00 Social Zona Sud vs Club Regatas: F.

16:00 Banco Santa Fe vs Roller Center; E.

18:00 Flamengo vs Schneider; C.

En el Gimnasio municipal de Esquel

12:00 Los Gordos vs Victoria; Grupo B.

14:00 Newell’s Old Boys vs La Bomba; B.

16:00 Camioneros vs Club Alemán; G.

18:00 San Martín vs 70/30 Futsal; G.

20:00 Argentinos del Sur vs Del Campo; D.

22:00 Godoy Cruz vs Transporte Wenú; H.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Atlético Neuquén vs El Pilar: Grupo A.

14:00 MyL Futsal vs Jockey Club; A.

16:00 San Rafael Tenis Club vs Andes Talleres; E.

18:00 Cementista vs Tercer Tiempo; D.

20:00 Comercio vs Pingüino; H.

22:00 Nuevo EMFI vs Transporte Espósito; C.