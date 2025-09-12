Se reinauguró el nuevo sistema lumínico del club Florentino Ameghino

En un acto encabezado por el intendente Othar Macharashvili, el Club Atlético Florentino Ameghino reinauguró la iluminación de su cancha principal. La obra contó con un fuerte apoyo de la Municipalidad, a través de Comodoro Deportes. “Trabajamos con las instituciones para tener una sociedad mejor”, expresó Macharashvili.

La ceremonia se llevó adelante este jueves, con la presencia además, del viceintendente Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el titular del Club Florentino Ameghino, Walter Asencio; miembros del gabinete municipal; integrantes de la comisión directiva del club, deportistas y socios de la entidad.

Los trabajos que se llevaron a cabo, consistieron en la readecuación del sistema lumínico de la cancha principal, incluyendo luminaria LED de última generación, palmas, cableado y un nuevo tablero de comando de ingreso. De esta manera, la institución ya cuenta con la iluminación adecuada en su campo de juego, tanto para entrenar como para disputar sus respectivas competencias.

En ese marco, Macharashvili puso en valor el rol de todos los actores involucrados en la institución, ya que “los chicos son quienes entrenan y defienden los colores de su club, la dirigencia trabaja y nos recuerda la importancia del deporte sobre todo en momentos difíciles; los entrenadores forman personas y las familias que acompañan permanentemente. Desde nuestro lugar, trabajamos con todas las instituciones para tener una sociedad mejor”.

“La obra de las luminarias –agregó- es una parte de todo lo que estamos haciendo. Nos comprometimos y cumplimos, vamos a seguir trabajando todos juntos con seriedad y honestidad. El equipo de Comodoro Deportes que conduce Hernán Martínez, es enorme y trabaja en todos los rincones de nuestra ciudad”, sostuvo.

Cumplir con los desafíos asumidos

Por su parte, Maximiliano Sampaoli, destacó el compromiso del Municipio para cumplir con lo planteado, al afirmar que “esa es la forma de trabajar que tiene la gestión. A veces, lamentablemente lo que se solicita o lo que se busca no es posible, pero aquello con lo que nos comprometemos, se concreta. Para mí, es una alegría muy grande que vayamos dando pasos firmes”.

En tanto, Hernán Martínez manifestó que “los dirigentes tomaron el desafío muy grande de volver a poner en funcionamiento el club y lo están logrando. Vamos a continuar acompañando a la dirigencia, como hacemos con cada institución, porque desde el Estado Municipal ponemos al deporte y al mejoramiento de la infraestructura por delante, ya que sabemos que es la única manera de apoyar a quienes toman los desafíos”.

“Como Municipio, estamos comprometidos en hacer las cosas bien. Este proyecto político seguirá apostando al deporte, aún en los momentos difíciles. Estamos muy agradecidos por la confianza que nos tienen y por la labor que desarrollan los dirigentes, siempre pensando en los demás”, enfatizó.

Finalmente, Walter Asencio agradeció al intendente y a su equipo “por todo lo que hacen por nuestro club, dando respuestas a nuestras inquietudes. Vamos a seguir trabajando para mejorar y vamos a lograrlo porque queremos que nuestros chicos se sientan bien y estén cómodos”.