Ian Subiabre viajó con la Sub 20 al Mundial de Chile

El delantero comodorense integra la delegación “albiceleste” con miras a la Copa del Mundo que se jugará desde este sábado en el país trasandino.

Con la presencia del delantero comodorense Ian Subiabre, la Selección Argentina Sub 20 de fútbol viajó este miércoles desde Ezeiza con destino a Chile, con miras a su participación en el Mundial de la categoría que se jugará en el país vecino.

El futbolista surgido de Comisión de Actividades Infantiles finalmente es parte del plantel y es una buena noticia para el DT Diego Placente ante la negativa de que Franco Mastantuono y Claudio Echeverri sean parte del torneo, por parte de Real Madrid de España y Bayern Leverkusen de Alemania.

El camino para que eso sucediera no fue sencillo y tuvo a Claudio Tapia como intercesor y una promesa con respecto a la renovación de su contrato con River, que actualmente vence en diciembre del 2026.

En las negociaciones contrarreloj, que se cerraron este martes cerca de la medianoche, el presidente de la AFA se comprometió personalmente con los dirigentes de River a que si los representantes del jugador no firman el nuevo vínculo el viernes, se traerá de vuelta a Subiabre de la concentración de la Selección en el país trasandino.

Con el compromiso asumido también por parte de los agentes del joven (el Grupo Caniggia) y un acuerdo en los términos del contrato, se espera que ahora sí se le ponga la firma a esa renovación hasta diciembre del 2028 y con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, informó el diario deportivo Olé.

Además de Ian Subiabre, el plantel Sub 20 se completa con: Santino Barbi (Talleres de Córdoba), Alvaro Russo (Vélez Sarsfield), Alain Gómez (Valencia de España), Dylan Gorosito (Boca Juniors), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Juan Villalba (Gimnasia de La Plata), Teo Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), Tomás Pérez (Porto de Portugal), Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada (Vélez Sarsfield), Alvaro Montoro (Botafogo de Brasil), Valentino Acuña (Newell’s Old Boys), Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen de Alemania), Mateo Silvetti (Inter Miami de Estados Unidos), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

El primer partido de Argentina será el domingo a partir de las 21 frente a Cuba, en Valparaíso.